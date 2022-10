Malore durante l'ultima partita della carriera, Javier Cardoso si accascia sul campo di rugby e muore a 42 anni

di Redazione web

Mancava poco più di un minuto alla fine della sua carriera da rugbista. Ma il fischio finale, Javier Cardoso, non è mai riuscito a sentirlo. Colto da malore improvviso si è accasciato a terra ed è morto poco più tardi, mentre veniva trasportato in ospedale. Aveva 42 anni.

Morto durante l'ultima azione

Javier Cardoso, giocatore argentino di rugby del club Universitario de Santa Fe, stava disputando la sua ultima partita contro il Gimnasia de Pergamino, quando è svenuto in preda a convulsioni. L'arbitro ha fermato il match per dare modo ai soccorritori di intervenire. Il quadro clinico è apparso subito critico. L'uomo è stato trasferito in ospedale in codice rosso, ma è morto durante il viaggio in ambulanza.

La squadra ha dato l'annuncio sulla del rugbista sui suoi profili social: «La famiglia dell'Universitario Santa Fe vuole esprimere la sua profonda tristezza per la morte di uno dei suoi giocatori, Javier Cardoso, un grande compagno di squadra, un ottimo amico e una persona fantastica. Siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di dolore».

