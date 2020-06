Malagò e Federica Pellegrini ospiti di “Corto, ristretto, un poco lungo”: da Milano-Cortina 2026 al binomio Sport&Turismo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 13:24

Il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente di Apt Livigno Luca Moretti sono stati ospiti di “Corto, ristretto, un poco lungo”, la diretta su Facebook e YouTube condotta da Andrea Vidotti ("Il Guru") e da Andrea Cicini ("Il Cinese del Porto") alla quinta puntata. Ospite d’eccezione la "Divina" Federica Pellegrini che con la sua energia ha regalato sorrisi, curiosità e condiviso con il pubblico l’esperienza a Livigno. La rubrica, che tratta i temi del marketing sportivo e della comunicazione, con leggerezza ed ironia, è diventato ormai un appuntamento fisso del giovedì.Ieri 4 giugno alle ore 13.00 si è parlato di Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e del binomio Sport&Turismo con la ricaduta sul territorio. I grandi eventi sportivi diventano generatori di opportunità, riqualificazione, rilancio di un territorio e ripartenza dell’industria turistica, come anche per il Porto Turistico di Roma che in questi tre anni ha visto la presenza di tantissime iniziative sportive per tutti.I fantastici successi e la grande esperienza di Livigno che ha puntato sullo sport come leva di marketing turistico, coinvolgendo grandi atleti come la Federica Pellegrini, Dorothea Wierer e molti altri.Si è volato da Roma passando per Milano e Cortina, sorvolando le Dolomiti con pin stop nella Val Zoldana che offre grandi opportunità per Sport e Turismo. Si è parlato dell’opportunità Maldive, nostro partner ufficiale del programma Live, con un confronto ironico tra Malagò e la Pellegrini dopo il loro viaggio nel 2017. Oltre 5.000 i fan i diretta che hanno seguito il caffè con domande e commenti.