Luca Marini, incidente per il fratello di Valentino Rossi a Le Mans: sospetta frattura, rischia di saltare alcuni GP

Luca Marini, fratello del campione di Motogp Valentino Rossi, ha avuto un incidente durante le prove libere 2 di Le Mans. Il pilota è atterrato sulla schiena e si teme una frattura al malleolo della caviglia sinistra, sbattuta violentemente a terra. Rischia di dover saltare alcuni gran premi.

Luca Marini guida la classifica del Mondiale di Moto2, insieme alla sua scuderia Sky Racing Team VR46 e recentemente aveva dichiarato di sognare la MotoGp con il più celebre fratello Valentino Rossi, che sta monitorando da vicino le sue condizioni. In attesa di ulteriori dettagli, le speranze di tutti sono per una pronta guarigione del pilota, trasportato in ospedale per una Tac.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 17:39

