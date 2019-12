Due lottatori italiani riportano il wrestling mondiale davanti al Colosseo con un grande evento progettato per il 2020

Venerdì 13 Dicembre 2019, 08:00

Due lottatori, tra i più forti di sempre nella storia del wrestling italiano, si sono messi una splendida pazza idea in testa, che nel 2020 potrebbe diventare una fantastica realtà. Il salernitanoe il romano, sono pronti a riportare il wrestling mondiale nella Capitale.è la città dei, i lottatori più incredibili della storia, famosi nei secoli e nel mondo. Poter esibirsi nella città dove tutto è nato sarebbe stupendo. Un onore enorme per noi lottatori». Così è partito il progetto del, con i due campioni che si ritroveranno insieme nel 2020 per organizzare un evento che manca a Roma da circa sette anni. King Danza rappresenta un vero e proprio, sigla europea tra le più importanti del mondo. Campione italiano, per anni ha combattuto negli Usa, contro alcuni dei nomi più famosi del wrestling internazionale; due su tutti i grandissimi Nunzio e Ken Kennedy. Prince of Roma, invece, combatte con successo in America, con numerosissime apparizioni nella. I due amici italiani si ritroverebbero insieme per realizzare il grande progetto di riportare il wrestling mondiale a Roma.«La location che sognamo è quella dinnanzi al, il luogo simbolo di ogni lottatore. Sarebbe un successo senza precedenti, con in gara alcuni dei più grandi nomi internazionali, uno su tutti, il più famoso, Ultimo Dragon. Intanto, abbiamo avviato importanti contatti per cercare sponsor decisivi alla realizzazione dell’evento», aggiunge King Danza, che nell’estate scorsa è stato insignito a Capri con il titolo di. Il periodo migliore sarebbe fine primavera a Roma, ma sulla data c’è ancora tanto da lavorare. L’importante è che tutto si realizzi nel 2020. Ne è convinto King Danza, che a gennaio sarà in gara proprio in Italia, nell’evento di Imola. «Un evento simbolo che noi vogliamo portare a Roma, dove potremmo avere una risposta di pubblico senza precedenti. La mia missione è portare il grande spettacolo del wrestling anche in Italia e Roma è il più grande palcoscenico che vogliamo».