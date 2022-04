Fenomeno Lisa Migliorini, la fashion jogger da 1,2 milioni di follower su Instagram

Corre forte Lisa Migliorini, 28 anni piemontese, podista di livello nazionale. Ma corre forte anche sul web, così forte da aver raggiunto l'incredibile numero di 1 milione e 200mila follower sulla sua pagina ufficiale di Instagram, un record clamoroso ed è autrice di un libro di successo "The Fashion Jogger. Il bello della corsa". Non solo, dal punto di vista social Lisa nel panorama mondiale è la più influente nel running.



Come ha fatto una brava podista, che nella vita è anche un'ottima fisioterapista con due lauree, a diventare la famosissima TheFashionJogger da oltre un milione di follower?

«Dopo la prima laurea, ho aperto un po' per gioco la pagina su Instagram con Fabio Cerutti, il mio ragazzo. Abbiamo pensato di unire le mie più grandi passioni, la corsa e la moda, per motivare la mia community, dare consigli di prevenzione degli infortuni, condividere i miei allenamenti e le gare, i posti bellissimi in cui correre in giro per il mondo e le novità nella moda sport. Ha funzionato, non avrei mai immaginato il successo che ho avuto».



E ora è un lavoro, vuol dire che c'è anche talento.

Sì, c'è tanto di mio in questa pagina, ma gestisco tutto con Fabio, che si occupa di più della parte manageriale e della produzione dei contenuti. C'è una grande organizzazione, 7 giorni su 7 per riuscire a portare avanti tutto quello a cui teniamo: io corro, sono una blogger e faccio la fisioterapista, mica uno scherzo».



Ma non smette di essere un'atleta e di fare gare.

«Per niente. Sogno di correre in futuro la maratona. Amo correre e faccio sul serio: ho dei buoni risultati (sui 10 km 37'20 e 1h23'07 nella mezza), mi piace mettermi in gioco. Come ho scritto nel mio libro "The Fashion Jogger. Il bello della corsa", la corsa può essere vissuta come si vuole. Questo è il grande divertimento».

