Leonardo Fioravanti pronto a tornare in acqua in Australia. La World Surf League riparte il 1°aprile

Leonardo Fioravanti è pronto a rituffarsi in acqua per la ripresa delle competizioni: saranno le magnifiche onde australiane a celebrare il ritorno alle gare dei fuoriclasse della World Surf League (WSL). Dopo la cancellazione delle tappe in programma alle Hawaii e in California, a causa della situazione sanitaria mondiale, la Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona, inizialmente prevista come quarta tappa del tour mondiale, è diventata la seconda delle dieci in programma.

La WSL ripartirà quindi da Newcastle, una città australiana del Nuovo Galles del Sud, innamorata del surf e che torna con merito ad ospitare il circuito mondiale. Con ben 35 anni di storia, tra grandi eventi e leggende del surf che qui hanno scritto pagine importanti, la città di Newy è considerata una delle mete preferite in assoluto dagli amanti di questo sport. Leonardo Fioravanti è partito da Los Angeles e si trova attualmente a Sidney dove, insieme alsuo staff, sista preparando all’evento, pur dovendo rispettare la quarantena prevista di 14 giorni, come racconta sui propri canali social.

Sulla ripartenza il campione romano si è così pronunciato: “Aspetto con pazienza il mio momento. È una stagione particolare in cui la componente mentale sarà determinante per farsi trovare pronti al momento giusto”. Appuntamento, dunque, a giovedì 1° aprile con la tappa del Newcastle Pro.

Il programma di Fioravanti proseguirà poi,sempre in Australia, con altre tre tappe: Narrabeen (New South Wales) (16 – 26 aprile), Margaret River (Western Australia) (2 – 12 maggio) e Rottnest Island (Western Australia) (16 – 26 maggio). Dopo il poker australe sarà la volta di un altro momento chiave per la stagione di Leonardo, i Mondiali di El Salvador (29 maggio – 6 giugno), determinanti per l’assegnazione degli ultimi posti disponibili per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Marzo 2021, 17:28

