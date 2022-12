Leonardo Colavita debutta nel GT Cup con una Ferrari AF Corse

di Redazione web

Leonardo Colavita, il pilota ha battuto tutti i record debuttando 16enne all'Euro Nascar, correrà nel Campionato Italiano GT Cup 2023 alla guida della Ferrari 488 Challenge Evo schierata da TT Racing avvalendosi dell’assistenza tecnica di AF Corse. Per il giovanissimo pilota romano, 17 anni, si tratta di un debutto nel mondo Gran Turismo dopo aver partecipato nel 2021 e 2022 al campionato Euro Nascar. Prima assoluta nel GT anche per il TT Racing, da anni presente nella Euro Nascar dove ha sempre ottenuto risultati di prestigio come il titolo del 2015.

«Felice di misurarmi in questo campionato con una vettura veloce e affidabile»

«Sono felice - ha detto Colabita - di potermi misurare nel Campionato Italiano GT Cup con una vettura veloce e affidabile come la 488 Challenge Evo. Insieme a TT Racing faremo un grande lavoro; l’assistenza tecnica di AF Corse, inoltre, ci permette di entrare nella loro orbita”.

