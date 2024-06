Larissa Iapichino, lo spot con mamma Fiona May quando era bambina: come è cambiata la saltatrice

di Redazione Web

Nell'Italia da record che domina gli Europei di atletica a Roma con 24 medaglie, brilla anche la stella di Larissa Iapichino. La figlia di Fiona May che odiava l'atletica ora è una delle punte di diamante della squadra azzurra che si prepara per le Olimpiadi di Parigi che andranno in scena quest'estate. Larissa ha conquistato l'argento nel salto in lungo.

De Sousa e Assani erano avanti di un centimetro, ma il sesto tentativo è quello del boato dell'Olimpico perché arriva un 6.94 che regala il secondo posto all'italiana. «Sono riuscita a tirar fuori il meglio, è un argento bellissimo perché arriva davanti ai nostri tifosi - le prime parole a caldo di Iapichino -. Ho saputo ritrovare me stessa e non ho deluso le persone che erano qui con me».

Dallo spot con mamma Fiona alle Olimpiadi

Mamma Fiona May, presente all'Olimpico, ha fatto il tifo per la figlia. «Mi dicono sia stata incontenibile, lei mi ha ricordato di godermi la medaglia perché non è mai scontata», ha detto Larissa. L'Italia aveva scoperto la figlia della ex campionessa azzurra in uno spot pubblicitario di tanti anni fa. Lei era solo una bambina con il sorriso dolce e i capelli ricci.

Larissa Iapichino: chi è

Larissa Iapichino è nata a Borgo San Lorenzo (Firenze) ed è la prima figlia di Fiona May, ex campionessa mondiale si salto in lungo. Suo padre è Gianni Iapichino, ex atleta specializzato in salto con l’asta. Ha una sorella più piccola, Anastasia, di 11 anni. I genitori si sono separati dopo diversi anni di matrimonio. Dopo 8 anni di ginnastica artistica, Larissa si è dedicata al salto in lungo.

Si è diplomata nel 2021, mentre si allenava con il padre Gianni per le Olimpiadi di Tokyo. Larissa ha deciso di proseguire gli studi, iscrivendosi a Giurisprudenza. Larissa è molto attenta a mantenere privata la sua vita sentimentale. In passato era stata insieme a Vittorio Bartoli, ma non è chiaro se i due siano ancora una coppia.

