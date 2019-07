Lancio del giavellotto: Carolina Visca oro agli europei under 20

Venerdì 26 Luglio 2019, 05:01

ROMA - L'atletica azzurra può sorridere. Tra le tante vittorie agli Europei under 20 in Svezia, a Boras, brilla quella della giavellottista romana Carolina Visca. Si è parlato tanto del successo di Larissa Iapichino nel lungo, la figlia di Fiona May, meno degli altri quattro trionfi. Eppure un risultato altrettanto di valore è stato quello della fortissima Carolina, 19 anni di Rocca di Papa, a due passi dalla Capitale, che ha dominato la gara del giavellotto chiudendo con uno splendido 56.48 (due anni fa era stata d'argento).Papà Alberto ha già smesso però di farle complimenti e guarda avanti: «Ora piedi per terra perché domenica a Bressanone ci sono gli Assoluti italiani e poi mi aspetto le eventuali risposte delle avversarie nella Coppa Europa a squadre». Poi però si lascia andare: «Nelle manifestazioni che contano Carolina non manca mai. E' stata davvero brava. L'essere sempre concentrati sull'obiettivo non è qualcosa che impari con gli allenamenti, è qualcosa che devi avere dentro di te. E la grinta ce l'ha di natura». A Roma mai nessuna è arrivata al suo livello nel giavellotto e siamo solo all'inizio. E anche a livello nazionale la Visca sta davvero mostrando grandi doti. Ma come confessa papà Alberto, Carolina, tesserata con le Fiamme Gialle, ha le idee chiare: «Si allena da quando ha 9 anni. Da piccola ha cominciato a scuola con il vortex ed è lì che abbiamo visto che aveva il braccio violento della legge scherza papà Visca Era fortissima già da bambina. Batteva spesso i ragazzi». Certo, le strutture non sono molte dove provare questo sport, ma ad Ariccia ha trovato la sua casa. Ora Carolina sogna davvero il salto di qualità tra i grandi. Intanto, lei, Carolina, si gode la medaglia: «Era tanto tempo che volevo l'oro - le parole della capitana azzurra under 20 - emozioni bellissime. La medaglia l'ho dedicata a mio padre, ma anche alle Fiamme Gialle». E domenica Carolina lancia ancora.