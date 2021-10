Lago Maggiore Marathon, si corre domenica 7 novembre su quattro distanze

Pochi giorni alla X Sportway Lago Maggiore Marathon del prossimo 7 Novembre, un evento che piace grazie alla magnifica cornice del Lago Maggiore, che accompagna i podisti lungo tutto il percorso, ma anche per il forte carattere inclusivo dovuto alla possibilità di scegliere tra quattro distanze.

La manifestazione è organizzata da Sport PRO-MOTION A.S.D. alla cui guida è il Presidente Paolo Ottone, da sempre impegnato nella promozione della cultura sportiva e dello sport come volano per far conoscere il territorio con l’intento di incoraggiare il turismo. Già trascorsi 10 anni dalla prima edizione che portava gli atleti a correre da Arona a Verbania. Le edizioni successive hanno visto una modifica del tracciato, con gli atleti che sfilavano da Verbania a Stresa per poi tornare sui propri passi in direzione di Verbania e la 21 km fermarsi a Stresa. Tante le emozioni che salgono alla mente ripensando alle diverse edizioni, ciascuna con la propria identità e le storie che sempre caratterizzano le manifestazioni podistiche. Le candeline si spengono quest’anno tornando alle origini, con la partenza di nuovo da Arona e l’arrivo a Verbania. Una gara in linea nella quale gli atleti avranno sempre come compagno il Lago Maggiore, sulla destra, e davanti un tracciato veloce, ideale per raccogliere le soddisfazioni di un personal best.

LE DISTANZE - In programma quattro distanze, sia in versione competitiva che non competitiva: 42, 21 KM, 33 e 10 KM. Ad eccezione della 10KM, partenza da Arona per tutte le gare e arrivo a Stresa per la 21 KM, a Verbania diretto per la 33 KM e con una piccola deviazione alla partenza e sul percorso per la 42 KM. Sono velocissimi i 10KM che partono da Fondotoce – Piano Grande ed arrivano a Verbania. In gara i migliori maratoneti piemontesi a caccia del titolo di Campione Fidal Piemonte Maratona.

LA T-SHIRT – Come da tradizione, gli atleti possono ricordare gli eventi targati Sport Pro-Motion non solo grazie alle emozioni che li hanno accompagnati durante la gara ma anche grazie alla T-shirt commemorativa della manifestazione. Un capo tecnico di alta qualità che strizza l’occhio all’ambiente grazie al pendant con i colori del Lago e al dettaglio grafico laterale che ne richiama le profondità. Sulla T-shirt sono riportati i loghi dei partner dell’evento oltre al nome della manifestazione ed una stilizzazione del percorso.

LA MEDAGLIA – Il gradito premio per le fatiche dei runner è la medaglia, da sempre un oggetto studiato con cura e nei dettagli. Color oro con il cordino blu, in armonia con la T-shirt, riporta la data dell’evento ed il Golfo Borromeo, teatro della manifestazione. Ancora più preziosa perché ricorderà agli atleti di aver partecipato alla decima edizione.

I VOLONTARI – Dietro le quinte di un evento di questa portata c’è tantissimo lavoro, spesso poco in luce. E’ il lavoro dei volontari chiamati da Sport PRO-MOTION A.S.D., società organizzatrice, per la riuscita della manifestazione, senza di essi l’evento semplicemente non sarebbe possibile. Nel concreto, i volontari lavorano per l’allestimento e la dispensazione dei ristori, la preparazione e la distribuzione dei pacchi gara, lo stoccaggio e la consegna delle borse ed il loro trasporto da una città all’altra, l’allestimento delle aree Expo, delle transenne, il presidio degli incroci, la messa in sicurezza dei percorsi, l’intervento sanitario e tanto altro ancora. Non c’è da stupirsi che si tratti di un impegno piuttosto gravoso, non solo sul piano fisico ma anche della responsabilità. A far parte di questo esercito laborioso sono uomini e donne di ogni età. In passato, Sport PRO-MOTION A.S.D. ha potuto contare sugli allievi di due istituti scolastici, un bacino dal quale, a causa dell’attuale normativa sanitaria in merito alla pandemia, al momento non è possibile attingere. Sempre disponibili, invece, A-Team di Pettenasco e Avis Verbania. Un contributo che quest’anno assume ancora più valore a causa della logistica delle gare che vede due partenze e due arrivi, con tutta la macchina organizzativa che ne consegue. Sono tante le motivazioni per cui si sceglie di aderire al progetto di volontariato: alcuni sono ex atleti, altri aiutano nei giorni prima della gara e corrono alla domenica, altri ancora lo fanno per senso civico ed amore per il proprio territorio ed alcuni, persino per ritrovarsi tra amici, come è accaduto tra due coppie conosciutesi al recente Ultra Trail del Lago Maggiore.

CHIARA E MATTEO – Tra i volontari, quest’anno ci saranno anche Chiara e Matteo, due giovanissimi ragazzi che frequentano la terza media e la seconda liceo, rispettivamente. Chiara e Matteo sono figli di Mario e Enrica, in famiglia si respira aria di sport con papà Mario che è un ex marciatore sui 50 km e mamma Enrica, ex pallavolista. Loro stessi sono impegnati sul piano sportivo, Chiara pratica ginnastica artistica e Matteo atletica. Sono stati proprio loro a chiedere ai genitori di poter contribuire al successo della X SPORTWAY Lago Maggiore Marathon partecipando come volontari durante tutto il weekend di gara, da venerdì a domenica. ISO 20121 - Sport PRO-MOTION A.S.D. conferma la volontà di preservare l’ambiente, un intento diventato ancora più concreto grazie all’ottenimento della certificazione “green”, attraverso la consulenza dello studio LOCOM che ha permesso che gli eventi Sport PRO-MOTION A.S.D. siano certificati ISO 20121 per la gestione sostenibile dell’evento. Un obiettivo raggiunto grazie al contributo del Progetto “AMALAKE - Amazing Maggiore: Active Holiday on the Lake Maggiore”, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020. La Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di progetto.

Da quest’anno la Lago Maggiore Marathon e la Lago Maggiore Half Marathon hanno raggiunto l’obiettivo desiderato in termini di impatto ambientale. Entrambe le manifestazioni sono un importante volano per il settore turismo oltre che per lo sport, richiamando più di duemila podisti e relativi accompagnatori, un incremento locale importante che potrebbe gravare sull’ambiente. Nel corso degli anni, a partire dal 2008, Sport PRO-MOTION A.S.D. ha lavorato per trasformare la manifestazione in una risorsa per il territorio e, allo stesso tempo, per ridurre l’immissione di rifiuti. Tra le misure adottate nel periodo pre-pandemia, l’eliminazione delle bottiglie in PET dei punti di ristoro in favore di bicchieri in materiale ecologico riempiti al momento con acqua prelevata dall’acquedotto, la fornitura di una sola spugna nel pacco gara, un’attenzione che permette di utilizzare sei spugne in meno per ciascun maratoneta. Accanto a queste, vi sono le riduzioni di impatto del traffico veicolare, grazie alla possibilità di usufruire del viaggio di rientro in battello. Il conferimento della certificazione è legato anche alla valutazione di altri aspetti: impatto economico, capacità di creare valore diretto per le realtà locali coinvolte ed indiretto per la promozione del territorio, un aspetto che include l’uso di risorse locali a km 0 e, quindi, una riduzione dei trasporti; impatto sociale, la promozione dello sport come stile di vita e strumento di benessere psicofisico, un influsso positivo sul settore salute oltre alla possibilità di coinvolgere enti di beneficenza per il supporto di associazioni; impatto ambientale, con l’obiettivo di ridurre gli atteggiamenti negativi ed ottimizzare quelli positivi per l’ambiente.

L’impegno di Sport PRO-MOTION A.S.D. vuole andare oltre e trasformarsi in un ruolo educativo con l’obiettivo di tracciare una strada che permetta a partecipanti e spettatori di prendere coscienza di quanto sia importante entrare in sintonia con la natura, anche e soprattutto quando si pratica sport. Poiché la strada verso la sostenibilità ha bisogno del contributo di tutti, la società ha anche attivato una sezione dedicata sul sito delle manifestazioni così come un indirizzo e-mail dedicato mediante il quale esprimere le proprie opinioni ed i propri suggerimenti: sostenibilita@pro-motion.it.

SPORT, TURISMO E TANTO ALTRO – Coniugare le emozioni legate allo sport con la conoscenza del territorio da parte dei partecipanti e dei loro familiari è da sempre l’intento di Sport PRO-MOTION A.S.D. che, accanto alla soddisfazione di chi correrà, pone come obiettivo a medio-lungo termine quello di creare concrete ricadute economico-promozionali a beneficio del settore turistico. Durante il weekend della gara accompagnatori e spettatori potranno scoprire luoghi magnifici, a partire dal Lago Maggiore e i vicini laghi Mergozzo e d’Orta, le Isole Borromee, i giardini di Villa Taranto così come raggiungere punti iconici della gara per vedere il passaggio degli atleti e fare il tifo in un contesto unico a livello Europeo.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono attive sul sito, CLICCA QUI. Attenzione al numero massimo di iscritti. Quote agevolate per le Società con un minimo di 10 atleti. Tutte le informazioni sulla LMM sono reperibili su www.LAGOMAGGIOREMARATHON.it

HANNO DETTO IN CONFERENZA: “Con il nuovo percorso si ritorna alle origini e mi piace pensare che ci sia un parallelismo con il ritorno alla normalità dello sport. Gli eventi Sport Pro-Motion sono tutti un successo e per questo ringrazio gli organizzatori, gli sponsor, in primis SPORTWAY e i volontari che lavorano dietro le quinte per rendere possibile l’evento. Per garantire la sicurezza ed il pieno svolgimento della manifestazione c’è dietro un lavoro immenso”, ha detto l’Assessore allo Sport del Comune di Verbania Patrick Rabaini. “Penso di essere stato sempre presente dalla prima edizione della Maratona, anche se con cariche diverse, sebbene abbia sempre partecipato senza correre. Ho sempre dato il mio supporto, anche nelle criticità, perché la manifestazione dà lustro al nostro territorio. Complimenti a tutti, la provincia è dalla vostra parte, spero vada sempre meglio”, ha detto il Presidente della Provincia VCO Rino Porini.

“Benvenuti a tutti, in particolare ad A-Team di Pettenasco ed AVIS Verbania, voglio sottolineare la collaborazione tra società e gruppi sul territorio anche se di altre discipline, una collaborazione che si trasforma in importanti frutti e che mi auguro possa nascere anche con altre società”, ha detto Paolo Ottone, Presidente di Sport Pro-Motion ASD. “L’ultima edizione risale a due anni fa e al decimo compleanno torniamo alle origini partendo da Arona, un percorso fantastico in scena alla prima e seconda edizione. Non ho mai pensato di fermarmi anche se ho avuto paura di non farcela ma dopo il COVID ho voluto credere nello sport e nell’economia che gira attorno a queste manifestazioni e ho scommesso su tante novità, come il vecchio percorso e i nuovi eventi, tutti pianificati in era COVID”, ha aggiunto. “A fine 2019 abbiamo certificato ISO 20121 la LMHM per la sostenibilità, un sigillo importante da spendere in tutti gli eventi e che ci ha portati a usare meno bottiglie di plastica, spugne e tante altre strategie per rispettare l’ambiente. Questo lavoro continua anche per la manifestazione del prossimo 7 novembre, speriamo nella collaborazione di tutti”, ha concluso Paolo Ottone. “E’ un piacere trovarsi qui in presenza, speriamo che questa occasione rappresenti la ripartenza dello sport, del ritorno all’aria aperta, della socialità e una ripresa del territorio”, ha detto Davide Parodi, Titolare di SPORTWAY Megastore.

“Si tratta di un appuntamento storico che contribuisce alla crescita del territorio attraverso la promozione del turismo. Grazie alla campagna vaccinale quest’anno possiamo ripartire e dimenticare quanto accaduto lo scorso anno. In bocca al lupo a tutti”, ha detto Luca Ruffoni, Consigliere del Comune di Baveno. “Porto il saluto di Maurizio De Paoli, Presidente della Fondazione Comunitaria del VCO. Sport PRO-Motion è un’organizzazione consolidata e propone sempre l’organizzazione di eventi ad altissimo livello. Complimenti al Presidente Paolo Ottone e al suo staff per la resilienza e per la capacità di trovare risorse economiche e collaboratori con il fine di promuovere lo sport, fonte di benessere ed il territorio che, attraverso di esso emerge in tutta la sua eccellenza. In bocca al lupo a tutti”, ha detto Guidina Dal Sasso, Consigliere della Fondazione Comunitaria del VCO.

“Siamo contenti dell’impatto che la manifestazione ha sul turismo”, ha detto Federica Zambonini, Direttrice di Verbano Events. “Abbiamo prenotazioni per due o tre notti, intere famiglie spesso con piccoli animali domestici. La nostra volontà è quella di collaborare per ottenere risultati che abbiano una ricaduta positiva sul nostro territorio”, ha aggiunto. Il presente comunicato stampa è stato realizzato grazie al contributo del progetto Interreg “Amalake” nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020, per il quale la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana di progetto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Ottobre 2021, 19:36

