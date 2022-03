La nazionale ucraina di Judo al Centro Olimpico di Ostia

La delegazione che ha accettato l’invito della Fijlkam, è arrivata Fiumicino alle 13:15 con un volo da Praga. I judoka Ucraini, non erano presenti in patria durante lo scoppio della guerra in quanto impegnati in un allenamento internazionale in Spagna, ora in attesa delle prossime competizioni mondiali, stanno viaggiando al sicuro per l’Europa partecipando ad allenamenti congiunti con le altre nazionali. Gli atleti in arrivo in Italia sono quattordici, capitanati dagli Olimpionici Artem Lesyuk (60 kg), Dilshot Khalmatov (60kg), Yakiv Khammo (+100kg) e la stella nascente dei 66 kg, Bogdan Iadov che ha iniziato il 2022 con due bronzi al Grand Prix del Portogallo e al Grand Slam di Tel Aviv. Gli altri atleti in viaggio per Roma sono Dmytro Raskin (73kg) Bronzo Mondiale a squadre juniores 2013, Hievorh Manukian (81kg) Bronzo agli Open di Zagabria 2021, Anastasiya Antipina (63kg) Bronzo agli europei U23 2021, Natalia Chystiakova (70kg) Oro all’European Cup Junior di Praga 2021, Anastasiya Turchyn (78kg) Bronzo al Grand Prix di Kazan 2021. I Campioni Assoluti Ucraini Sergii Kryvchach (81kg), Dilshot Khalmatov (60kg) e Zaur Duniyamaliyev (90kg). Oltre alle giovani promesse del Judo Ucraino Yan Raskin (60kg), Stanislav Korchemliuk (73kg), Vsevolod Klimov (81kg) e Yulia Kurchenko (70kg). I judoka rimarranno in Italia fino al 25 marzo e parteciperanno al collegiale interforze della Fijlkam, già in programma a Ostia per la settimana prossima, mentre martedì 15 marzo, presso la palestra del Centro Olimpico Matteo Pellicone ci sarà il saluto ufficiale della Federazione agli atleti in allenamento. Video Mino Ippoliti

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 20:02

