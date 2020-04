Cherchi:«Il pugilato è allo stremo: se riparte il calcio, ci salviamo»

Alessandro Cherchi è l’organizzatore Opi Since 82. I maggior eventi pugilisti organizzati, soprattutto a Milano, portano la sua firma. Al momento la boxe è in stand-by, ma la voglia di tornare a godere della nobile arte dal vivo è immensa.

Cherchi, come sta vivendo, il movimento pugilistico, questo periodo di “quarantena forzata”?

«Siamo completamente fermi a livello di organizzazione di eventi e in attesa di capire come e quando potremo allenarci dal 4 maggio in poi. Se ritorna il calcio, anche le altre federazioni sportive cominceranno a farsi sentire per poter riaprire. Noi, come federazione pugilistica, stiamo già ragionando per farci trovare pronti nel momento in cui dovesse sbloccarsi la situazione. Dipende molto da cosa deciderà il governo sul calcio».

Si è già fatto un’idea di quando potremmo tornare a vedere un evento live di pugilato a Milano?

«Nella più ottimistica delle previsioni, vorremmo tornare ad organizzare eventi a partire dall’estate ma, al momento, è difficile ipotizzare una data. Diciamo che ci piacerebbe anche continuare ad essere presenti a livello televisivo. È un mezzo che sta aiutando molto la diffusione della boxe al di fuori del giro di appassionati».

In quanto tempo sarebbero pronti i vostri atleti?

«La nostra fortuna è che noi non abbiamo un vero e proprio campionato come il calcio, la pallavolo o il basket. Possiamo decidere di organizzarci come meglio crediamo e questo è un vantaggio. Tuttavia, un pugile non si può allenare come un altro sportivo. Ha bisogno di più tempo per ritrovare la forma ed essere pronto per un match. Non è come un calciatore che in tre settimane può essere pronto».

Allora come vi state comportando con i vostri pugili?

«Siamo in continuo contatto con i nostri atleti e li stiamo invitando a restare il più in forma possibile, in attesa di avere delle certezze e delle date sul possibile ritorno in gioco della boxe».

State parlando anche con Scardina, il vostro pugile di punta?

«Certamente, lui si sta allenando a casa di Diletta Leotta, in attesa di novità. Si sta concentrando sul mantenimento della forma fisica in questo momento».

Daniele è diventato un personaggio molto noto…

«Sta con la soubrette più glamour d’Italia e si è fatto conoscere anche nel mondo patinato. Nei nostri eventi ci sono tanti pugili e tutti aiutano a far vendere biglietti ma, indubbiamente, Scardina attira anche utenti nuovi che magari non avevano mai seguito la boxe».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 07:10

