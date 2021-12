L'annuncio del campione olimpico Marcel Jacobs: «Tornerò in pista il 4 febbraio a Berlino»

«Tornerò in pista il 4 febbraio a Berlino». Lo ha annunciato Marcel Jacobs il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4X100, alla presentazione del libro Photoansa 2021 in corso al Maxxi a Roma. L'olimpionico manca dalla pista dai Giochi di Tokyo 2020, rientrerà al meeting dell'Istaf outdoor che si svolgerà all’Olympiastadion. La foto di Jacobs che corre in Giappone fa parte dei 365 scatti più rappresentativi del 2021. Un trionfo vissuto live dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che oggi ha raccontato la gara durante la presentazione del volume fotografico dell'Ansa: «posso dire 'io c'ero, io l'ho vista'».

Leggi anche > Milan, infortunio per Rafael Leao: lesione al bicipite femorale, salta il Liverpool

Sull'oro di Jacobs nei 100 metri a Tokyo 2020, Malagò ha detto: «C'era questa strana atmosfera allo stadio. Le delegazioni avevano portato il più possibile gli atleti a vedere le gare e i tifosi erano i compagni di Marcell. Erano tutti dietro la curva dove c'era la gara di Tamberi. Io stavo nella tribuna dei membri del Cio e mi sono messo esattamente alla partenza. Sapete quando uno le cose se le sente? Già alla falsa partenza della finale si capiva che i pianeti si stavano allineando. Quando me ne vado da questo mondo posso dire 'io c'ero, io l'ho vista'».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA