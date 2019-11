KSI vs. Logan Paul II, chi ha vinto l'incontro di boxe tra youtubers

Sfida tra youtuber sul ring. Stanotte si è svolto allo Staples Center di Los Angeles l'incontro tra l'americano Logan Paul e il britannico KSI. Ad assistere all'attesissimo rematch tante celebrità, da Justin Bieber a Dan Bilzerian.



Ad aggiudicarsi l'incontro, KSI. Anche se nessuno dei due è andato KO e sono stati i giudici a decidere ai punti: un 56-55 per Logan e 57-54 e 56-55 per KSI, hanno decretato la vittoria dell’inglese. Decisivi due punti di penalità a Logan assegnati dall'arbitro.



L'incontro è stato trasmesso su DAZN, e per la delusione di molti non ce ne sarà un terzo: «No, ormai è fatta», ha commentato il vincitore, che al termine del match ha abbracciato il rivale in segno di rispetto reciproco.



Ora già si parla del prossimo incontro tra youtubers: tra i protagonisti più papabili ci sarebbero Jake Paul (fratello di Logan) e AnEsonGib (youtuber inglese che si allena con KSI). Domenica 10 Novembre 2019, 12:09

