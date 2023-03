Pavel Krotov, morto a 30 anni il campione russo dello sci freestyle. Ignote la cause del decesso

Lutto nel mondo dello sci freestyle. Con un breve comunicato la Federazione russa ha dato la notizia della morte di Pavel Krotov, asso del freestyle. Il russo è morto all'età di 30 anni.

La carriera dell'atleta che vantava due partecipazioni alle Olimpiadi

Pavel Krotov, vincitore dei campionati del mondo 2021 a squadre, nonché medaglia di bronzo ai campionati del mondo di singolare. Vincitore di due Coppa del Mondo, è stato membro della squadra nazionale russa dal 2011 e durante questo periodo ha partecipato a due Olimpiadi (2014, 2018). A comunicare il decesso la Russian Freestyle Federation (FFR).

Ancora ignote le cause della morte

Sono ancora ignote le cause della morte di Pavel Krotov. Alcuni suoi colleghi sono morti durante le esibizioni dello sci freestyle, il russo invece ha salutato questa vita non facendo ciò che amava. Il campione 30enne non è certo il primo della sua nazione a morire per cause ignote e c’è chi potrebbe sospettare che dietro ci siano poteri forti, ma è ancora presto per trarre conclusioni. Sicuramente si avranno notizie più certe su quanto accaduto.

