Kitesurf, Paolo Morga fa il tris: a 16 anni è campione italiano under 21 per la terza volta

A 16 anni è già tre volte campione:nella giornata di sabato 23 novembre ha vinto il titolo di Campione italiano di Kitesurf Under 21, con l'ultimo atto del Campionato italiano wave 2019 che si è tenuto alla Lega Navale di Ostia, dove si sono sfidati i migliori surfisti italiani nella disciplina del Kitesurf.Sotto l’attento sguardo di sei giudici federali, si sono sfidati 56 atleti provenienti da tutta l'Italia, ma non solo: due venivano direttamente dal Brasile e da Fuerteventura. I giudici hanno portato avanti il tabellone ad eliminazione con heat da 2 o 3 atleti in cui ogni partecipante ha avuto a disposizione 10 minuti per attraversare le onde sulla tavola da surf cercando di utilizzare il meno possibile il kite (l’aquilone). Il vento durante tutta la giornata è stato molto forte, con raffiche da sud-est fino a 40 nodi, circa 80km/h, che hanno caratterizzato la gara e l’altezza delle onde con un’altezza fino a 3 metri.Il giovane Morga non si è lasciato intimorire dalle condizioni meteo ma ne è sembrato subito in sintonia: ha scalato la classifica, gara dopo gara, per poi suggellare il posto più alto del podio con l'ultima heat. A seguire in classifica Federico Lorenzale al secondo posto e Luca Gasperini al terzo. Paolo Morga, giovane surfista castellanese, oltre al titolo di campione under 21 si è piazzato anche al terzo posto nella categoria Open. Una vera eccellenza per la sua città e per tutta la Puglia. A premiare Paolo, è stato il presidente CKI Mirco Babbini, che ha già annunciato che nel prossimo campionato 2020, una delle tre tappe sarà pugliese. «Sono molto soddisfatto per il risultato. Questo mi dà forza e stimoli in più per allenarmi e dare sempre il meglio di me».