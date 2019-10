di Ernesto De Franceschi

Eliud Kipchoge

maratona

(numero simbolico, aggiungendo il protagonista)

Ineos 159, la maratona sotto le due ore: Eliud Kipchoge a Vienna vuole entrare nella storia

HISTORY IS MADE! 🤯



For so long, so many thought it was impossible, but @EliudKipchoge becomes the first human to run a sub two-hour marathon.

#INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/ONL9jyPR0n — INEOS 1:59 Challenge (@INEOS159) October 12, 2019

COS'E' INEOS 159

Sabato 12 Ottobre 2019, 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA