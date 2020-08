Jury Chechi, l'estate del "signore degli anelli": a 50 anni un fisico... olimpico

«Sole, mare e planche». E tanta ammirazione. Quella dei suoi follower che hanno apprezzato a suon di like la foto di Jury Chechi, postata sui social e diventata subito virale. A 50 anni l'ex ginnasta italiano, "il signore degli anelli" che ha dominato le scene dello sport internazionale negli anni '90, mostra il fisico con un pezzo forte del suo reportorio. Stavolta senza divisa azzura ma con un costume accompagnato da uno sfondo "marino".



L'estate di Jury Chechi non è fatta di balletti o selfie improbabili. Un messaggio semplice, una foto emblematica che ha motivato il primo giorno di agosto di molti "follower": "Sempre e solo UNICO. GRANDE"; "No vabbè.....un mito"; "Il migliore di tutti, sempre un emozione" questi solo alcuni dei tanti post che hanno invaso la bacheca dell'ex atleta. Pardòn, dell'Atleta.



