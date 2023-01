Jessie Lemonier morto improvvisamente a 25 anni, mistero sulle cause. NFL sotto choc piange l'ex dei Detroit Lions

Il mondo del football americano piange Jessie Lemonier. L'ex linebacker dei Detroit Lions è morto improvvisamente a soli 25 anni. Ad annunciarlo questa mattina lo stesso team di NFL, sui propri social. I dettagli sulla morte di Lemonier che avrebbe compiuto 26 anni il 31 gennaio, sono ancora avvolti dal mistero.

Leggi anche > Arresto cardiaco in campo durante la partita di Nfl, Damar Hamlin sta meglio: «Mi renderà più forte»

La nota dei Lions

L'annuncio sui social network della scomparsa del giocatore arriva dalla sua squadra. «Siamo scioccati e tristi nell'apprendere della scomparsa dell'ex Detroit Lion Jessie Lemonier - scrivono nel post su Instagram e su Twitter - Jessie era un compagno di squadra modello e un giovane meraviglioso che se n'è andato troppo presto. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per la sua famiglia e i suoi amici durante questo momento difficile».

Mistero sulla morte

Le causa della morte di Jessie Lemonier per il momento restano un mistero. Il giocatore di football era una promessa della NFL. Il difensore nel 2021 aveva chiuso la stagione con 15 contrasti in solo sette partite con i Lions e la notizia della sua scomparsa ha gelato gli appassionati di sport e non solo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Gennaio 2023, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA