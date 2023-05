Jesolo Moonlight, countdown iniziato: dalla 21 km alla family run, tutte le gare

A poco meno di 20 giorni dal via, inizia il countdown della tanto attesa 12^ Honda Jesolo Moonlight 21K - 10K e Alì Family Run, la grande festa del running organizzata da Venicemarathon, con il patrocinio della Città di Jesolo, il supporto di Jesolo Turismo e titolata dal brand giapponese Honda, che nella serata di sabato 20 maggio farà correre e divertire grandi e piccoli. La formula della Honda Jesolo Moonlight prevede, infatti, tre diverse distanze, adatte ad ogni età e capacità: la 21K che si sviluppa lungo un tracciato veloce e al tempo molto suggestivo per le diverse ambientazioni che ne fanno da cornice come il mare, il fiume e la pineta.

La 10K nella doppia versione, competitiva e ludico motoria, anch’essa molto spettacolare, soprattutto per il passaggio sul lungomare. E infine la Jesolo Alì Family Run di circa 3 K, dedicata a famiglie, studenti, bambini e appassionati del movimento, che precederà l’avvio delle due corse più lunghe, proprio per far vivere anche ai più piccoli l’atmosfera del grande evento. Anche quest’anno la manifestazione raccoglierà fondi per sostenere la parrocchia di San Giovanni Battista, uno dei più importanti centri Caritas di Jesolo, impegnata quotidianamente ad aiutare oltre 200 persone bisognose, fornendo buoni o pacchi spesa.

Mare, Corsa e Festa: occasione da non perdere

La Honda Jesolo Moonlight non è una semplice corsa, ma un’occasione davvero unica per trascorrere un piacevole weekend con amici e famiglia, partecipando ad un grande evento di running, in una delle località di mare più rinomate d’Italia, in apertura della stagione estiva. Ma non è tutto: terminata la fatica della corsa, atleti e accompagnatori potranno tuffarsi nella grande festa del Moonlight Party, che troveranno subito dopo il traguardo. Maglie e Medaglie Tutti i partecipanti riceveranno l’esclusiva t-shirt a maniche corte in tessuto tecnico e traspirante, firmata Craft, di colore bianco con inserti rossi e blu e con al centro il disegno argentato della medaglia, che racchiude la distanza prescelta.

La t-shirt della Alì Family Run mette, invece, in evidenza il logo dell’importante campagna promossa dal Rotary Distretto 2060 ‘Run to End Polio Now’ per sensibilizzare i giovani sull’importanza della lotta contro la poliomielite a livello globale. Gli Iscritti Nel frattempo proseguono a gonfie vele le iscrizioni, con oltre 4.000 atleti già registrati e diverse famiglie e studenti nella Alì Family Run. Un contatore presente sul sito www.moonlighthalfamarathon.it mostra in tempo reale l’aggiornamento delle iscrizioni, delle scadenze di quota e tutte le informazioni per effettuare l’iscrizione.

Un aiuto concreto ai bisognosi

La 12^ Honda Jesolo Moonlight Half Marathon si arricchisce anche di un'altra nobile iniziativa. Si tratta del progetto di raccolta di scarpe da running usate (in buono stato e lavate prima della consegna) per persone bisognose ‘Doppio nodo, quaranta2.0’, promosso dal barefoot runner Ercole La Manna e dalle associazioni 'Vegan Power Team' e 'Compagnia della Polenta'. Un gesto concreto di solidarietà per persone bisognose, come i senzatetto, che potrebbero beneficiare della scarpa da running in quanto particolarmente comoda e richiesta da loro stessi per un uso quotidiano, ma al contempo un’importante azione di rispetto ambientale, di cultura del riuso e di lotta allo spreco. Saranno posizionate ceste per la raccolta delle scarpe all’interno del villaggio ed in area partenza/arrivo.

