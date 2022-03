Jacobs, il ct dell'atletica La Torre: "Mai così forte, può davvero centrare il Grande Slam nei 100 metri"

L’atletica italiana vive un magic moment come mai prima, dopo i trionfi olimpici e il bel Mondiale indoor. Antonio La Torre, direttore tecnico delle Nazionali si gode il periodo, in una situazione opposta a quella del ct del calcio Roberto Mancini. E l’impressione è che l’Italia sia solo all’inizio.

Iniziamo dall’oro mondiale indoor nei 60 metri di Marcell Jacobs. Ci spieghi il suo nuovo capolavoro.

«Marcell aveva solo da perdere da questi 60, meno adatti alle sue caratteristiche rispetto a quelle degli statunitensi Coleman e Bracy. Che lui ha battuto con una buona partenza, ma soprattutto essendo pressoché perfetto dai 30 ai 60 metri. Ha avuto una forza mentale incredibile, anche nel dosare le forze nei tre turni in un solo giorno. Nell’appuntamento più importante, ha segnato i migliori tempi».

Sarà una stagione infinita: a luglio i Mondiali di Eugene, Usa, ad agosto gli Europei a Monaco. L’oro olimpico Jacobs punterà al Grande Slam (mondiale indoor e all’aperto, europeo indoor e all’aperto e oro olimpico). Tre titoli sono già suoi.

«Può riuscirci davvero. I 60 metri dei Mondiali di Belgrado hanno dimostrato ancora una volta che sui 100 Marcell ha enormi possibilità. Certo che gli americani faranno di tutto per non perdere in casa, ai Mondiali all’aperto. Nessuno stenderà a Marcell il tappeto rosso, lui lo sa bene».

E del bronzo iridato indoor di Tamberi nell’alto?

«Era da oltre sei mesi che Gimbo non gareggiava. Dietro a questa apparente follia ha dimostrato tanta sostanza, non tecnica, ma una condizione fisica eccellente: Gimbo è un fuoriclasse, un competitor come pochi al mondo. Quando si accende l’incendio dell’agonismo lui c’è».

E la tanto attesa Larissa Iapichino, la grande promessa del lungo, figlia di Fiona May?

«A Belgrado ha fatto una buona gara. È un cantiere aperto. Ha cambiato coach e rincorsa, sono cambiati i parametri fisici. Ma penso che in estate ci farà divertire».

