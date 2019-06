Lo Zar Zaytsev nel futuro: «I social e le mie schiacciate cambieranno il volley italiano»

Ivan Zaytsev è senza dubbio il giocatore italiano più forte dopo la generazione dei fenomeni che ha dominato dal 1989 e per oltre un decennio. In Italia ha vinto tutto, con la Nazionale quasi: gli manca un oro importante per trasformare in eccezionale il suo già super palmares.

Ivan lo Zar, origini russe ma italianissimo, è lo schiacciatore che ha il merito di spingere più di tutti il volley azzurro verso una popolarità assoluta. Battaglia vinta o persa?

«Lottiamo da sempre per non essere quelli dei quali si parla solo ogni quattro anni alle Olimpiadi. Noi siamo altro, la pallavolo è altro. E' uno spettacolo bellissimo che dura nel tempo».

È vero che le manca una medaglia d'oro con l'Italia per sentirsi davvero soddisfatto?

«Non proprio, anche le altre medaglie conquistate contano. Due alle Olimpiadi, tra l'altro. Ma è vero che un po' mi scoccia; il mio grande obiettivo è vincerne una d'oro nelle prossime occasioni. Mi sto facendo vecchio».

Magari a Tokyo, tra un anno, tra kimoni e occhi a mandorla.

«L'importante è giocarsela al meglio in Giappone. Poi se ci sarà da indossare un kimono, non mi tirerò indietro».

A 30 anni Zaytsev è all'apice della carriera.

«Ma sono pur sempre 30 anni, me ne rimane qualche altro per giocare ad alto livello e voglio vincere ancora tanto. Poi la giostra finisce e dovrò pensare a un futuro senza pallavolo agonistica».

Magari come doppiatore. La prima in uno dei film della saga di successo Transformers è andata bene.

«Mi sono divertito molto e mi piacerebbe riprovare. Non ci credevo, ma mi hanno detto che sono andato forte».

Zaytsev ha circa 700mila followers su Instagram. Non è difficile ipotizzare che presto si arrivi a un milione.

«I social sono una splendida cosa per far conoscere noi atleti ai propri tifosi al di fuori delle gare. Accorcia le distanze e ne sono felice. Sono una occasione per dare ulteriore impulso alla popolarità della pallavolo in Italia. Passano tanti messaggi positivi».

La pallavolo italiana di club sta vincendo tutto in Europa.

«Dobbiamo capitalizzare e uscire dalla nicchia. Basta orticelli, il nostro volley è bellissimo e lo deve sapere tutto il mondo. Dobbiamo avvicinarci di più alla popolarità del calcio; possiamo farlo, magari ci riusciremo quando mi sarò ritirato, ma ci riusciremo».



