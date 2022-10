Italvolley, delusione mondiale: out in semifinale, il Brasile vince 3-1. Lubian: «Ci abbiamo provato»

di Daniele Petroselli

Nessuna vendetta ma solo tanta amarezza. L'Italvolley femminile cede al Brasile nella semifinale del Mondiale di Olanda e Belgio e va quindi a giocarsi domani alle 16 il terzo posto contro gli Stati Uniti. Davvero una serataccia per le azzurre, ko per 3-1 con i parziali di 25-23, 22-25, 26-24, 25-19 ma che devono recriminare. Lo avevano detto alla vigilia il ct Davide Mazzanti e le ragazze, serviva la versione migliore dell'Italia per avere la meglio delle vicecampionesse olimpiche.

C'era da vendicare il 3-2 al tie break nel secondo girone eliminatorio contro le carioca, che però si sono dimostrate superiori in tutto. Diverse le scelte sbagliate da parte di Egonu e compagne, che hanno ceduto soprattutto a muro, con le avversarie devastanti su questo fondamentale. Nonostante un avvio non perfetto, le azzurre sono riuscite a recuperare nel secondo set con grande qualità. E' nel terzo parziale però che matura il ko dell'Italia: si gioca punto a punto e arriva anche la chance del set point, ma è la Egonu, fino a quel momento trascinatrice, a sbagliare la palla giusta. Da quel momento in poi la squadra di Mazzanti subisce il contraccolpo e prima regala il set alle brasiliane, che nel terzo prendono il largo, andando anche a +9. La reazione d'orgoglio c'è ma arriva tardi.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 07:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA