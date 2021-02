Rugby Italia diretta live sfida all'Inghilterra 27-11 Ioane subito in meta Tmo è l'arbitra Joy Neville

Molto meno peggio del previsto il primo tempo nel tempio silente di Twickenham dove l'Italia arriva al the su 20-8 che per una dannata leggerezza non è il più onesto e persino lusinghiero 15-8 scritto sul tabellone quando i 40 minuti erano più che oltrepassati. Contro l'Inghilterra l'Italia non hai mai vinto dentro o fuori il Sei Nazioni in 27 partite e non c'erano da coltivare speranze per oggi, semmai il contrario perché di fronte ci sono la 14a e giovanissima squadra del mondo e la 3a assemblata con terribili marpioni. Invece sono proprio gli azzurri del capitano Bigi a passare in vantaggio già al terzo con una meta molto ben costruita dal pack che innesca sulla linea dei 22 inglesi Canna per il passaggio a Trulla e infine l'assist per Ioane che sprinta sulla sinistra. Un piccolo compendio del rugby. L'Italia è molto concreta e attenta, l'Inghilterra meno, ma questi sono fatti suoi e del ct Eddie Jones che sacramenta a ogni errore dei suoi dopo che ha promesso alla stampa britannica di seppellire gli avversari sotto un camion di mete per vendicare il ko ignominioso contro la Scozia la settimana scorsa sempre qui a Twick.

All'8' Farrell accorcia con un penalty e poi l'Italia tiene botta fino al 14' quando Hill e i suoi compagni di mischia devono sudarsi la meta del sorpasso. Ma l'Italia c'è e accumula crediti per portare alla piazzola Grabisi

Marcatori

3' 0-5 meta Ioane

9' 3-5 cp. Farrell

14' 8-5 m. Hill

19' 8-8 c.p. Garbisi

25' 15-8 m. Watson tr. Farrell

41' 20-8 m. May

43' 20-11 c.p. Garbisi

49' 27-11 m. Watson tr. Farrell

Le formazioni

Inghilterra: 15 Elliot Daly, 14 Anthony Watson, 13 Henry Slade, 12 Owen Farrell (cap.), 11 Jonny May, 10 George Ford, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Tom Curry, 6 Courtney Lawes, 5 Jonny Hill, 4 Maro Itoje, 3 Kyle Sinckler, 2 Luke Cowan-Dickie, 1 Mako Vunipola

A disp. 16 Jamie George, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Charlie Ewels, 20 Ben Earl, 21 Jack Willis, 22 Dan Robson, 23 Max Malins

all. Eddie Jones

Italia: 15 Jacopo Trulla, 14 Luca Sperandio, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Carlo Canna, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Michele Lamaro, 7 Johan Meyer, 6 Sebastian Negri, 5 David Sisi, 4 Marco Lazzaroni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi (cap.), 1 Andrea Lovotti

A disp. 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Allan, 23 Federico Mori

All. Franco Smith



Arbitro: Mike Adamson (Scozia)

TMO: Joy Neville (Ireland)

La situazione

Secondo turno. Oggi alle 15.15 (DMax) Inghilterra-Italia; alle 17.45 (MotorTrend canale 59) Scozia-Galles. Domani alle 16 (MotorTrend) Irlanda-Francia. Classifica: Francia p. 5 (+40); Galles (+5) e Scozia (+5) p.4; Irlanda (-5) e Inghilterra (-5) p.1; Italia (-40) p.0.

L'attesa

Italia e rugby, diretta live. La sfida di oggi è fra l’ultima e la penultima squadra in classifica dopo il primo turno del Sei Nazioni modello pandemìa. La novità è che la penultima è l’Inghilterra, abbattuta sabato scorso dalla Scozia sempre a Twickenham dopo un intervallo di appena 38 anni. Scontato invece l’ultimo posto dell’Italia che stasera resterà tale perché il più ottimista dei bookmaker ci vede al tappeto di 30 punti.

E’ la differenza fra queste squadre che si sono incontrate, dal 1991, dentro e fuori il Six Nations, per 27 volte senza nemmeno un pari degli azzurri che invece con Francia, Irlanda, Scozia e Galles qualche rara volta (12) si sono imposti. Non è però più accaduto dal 2015 e non sarà il match odierno fra la 3a nazionale al mondo e la 14a a fermare il digiuno azzurro di 28 ko consecutivi. Entrambi i ct (Jones per l’Inghilterra e Smith per l’Italia) hanno sostanzialmente confermato le formazioni al tappeto una settimana fa. Smith ha recuperato il pilone Lovotti (titolare) e il mediano di apertura Allan in panca dove si accomoda anche il ventenne Mori. Al capitano Bigi e ai compagni la missione di placcare, placcare e placcare.

L'arbitro alla moviola sarà Joy Neville, l'arbitra dalla carriera più brillante, nel 2017 nominata prima al mondo, maschi compresi. E' irlandese ed è sposata all'Italiana Simona Coppola.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 16:34

