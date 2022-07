Volley femminile: Italia da sogno, la Nations League è delle Azzurre. Battuto 3 a 0 il Brasile

È un'Italia meravigliosa quella che stende il Brasile in finale per 3 a 0 e si aggiudica la Nations League. La pallavolo femminile si dimostra ancora una volta di livello internazionale continuando quell'onda lunga di successi dopo la debacle delle Olimpiadi di Tokyo.

Un'altra grande impresa

Oggi, ad Ankara, la Nazionale italiana femminile ha superato 3-0 il Brasile vincendo la sua prima Volleyball Nations League (prima si chiamava Grand Prix) e diventando così la seconda nazione a vincerla dopo gli Stati Uniti che, hanno vinto tutte e tre le edizioni precedenti. Un successo ottenuto grazie ad un percorso straordinario, che ha visto le ragazze di Mazzanti vincere tutte le partite della fase preliminare e poi battere nelle Finals Cina, Turchia e appunto il Brasile nella finalissima.

L'Italia del volley torna a far paura

Vinto l’Europeo, le Azzurre di coach Mazzanti si confermano in questa manifestazione battendo il Brasile 3-0, in una sorta di antipasto del Mondiale che si giocherà da fine settembre in Olanda e Polonia. Una vittoria netta, mai in discussione che segna anche l’11a gara vinta di fila in questo torneo, cioé tutte quando ha schierato la squadra più o meno titolare. Il risultato finale inganna (25-23, 25-23, 25-23), l'Italia ha dominato il Brasile in tutti e tre i set disputati tornando a spaventare le big del volley mondiale in ottica del campionato iridato di fine settembre. Mazzanti conferma la formazione con il Brasile: Orro-Egonu, Pietrini-Bosetti, Danesi-Chirichella, oltre a De Gennaro. Stesse 7 anche per l’inossidabile Zé Roberto, ma alla fine a gioire sono state le Azzurre a imporsi sulle vice campionesse olimpiche. L'Italia si aggiudica il premio finale di un milione di euro, ma soprattutto lancia un chiaro segnale a tutte: la Nazionale italiana femminile c'è.

