Il Giro d’Italia torna a essere protagonista e annuncia l’arrivo del Metagiro

di Redazione web

Il Giro d’Italia torna a essere protagonista, anche nel mondo digitale. Grazie alla partnership fra RCS Sport e VVITA (vvita.io), brand italiano di riferimento nel mondo Web3, la Corsa Rosa rilancia le sue collezioni digitali ricche di benefit e annuncia l’arrivo del Metagiro, un nuovo spazio virtuale iper-realistico dedicato agli appassionati.

L’iniziativa, accompagnata da una campagna dal titolo Nel Paese Delle Meravigli3, è pensata per offrire un modo completamente nuovo e coinvolgente per vivere la magia del Giro. Le nuove collezioni digitali presenti all’interno di VVITA-collections permettono di acquisire i simboli che hanno fatto la storia del Giro d’Italia, ricreati in computer grafica 3D e resi unici e autentici dall’associazione alla blockchain, e ricevere sempre un benefit, come l’abbonamento digitale a La Gazzetta dello Sport, la Maglia Rosa fisica e il pass per accedere all’ultima tappa di Roma e seguire i corridori a bordo dell’auto ufficiale dell’organizzazione.

Non mancheranno le quattro maglie autografate dai vincitori, oggetto di un drop esclusivo dedicato al Trofeo Senza Fine che si aprirà a fine Giro. Con le collezioni debutta anche il Metagiro, la nuova casa digitale del Giro d’Italia, uno spazio esplorabile in 3D che non ha precedenti nel mondo delle competizioni ciclistiche e pensato per espandere i confini dell’esperienza reale attraverso gli straordinari strumenti offerti dalla tecnologia digitale. Metagiro proietta gli utenti in un borgo futuristico che supera i confini dello spazio e del tempo, tratteggiando una linea di continuità fra passato, presente e futuro. Al suo interno una serie di aree tematiche in continua evoluzione che daranno ai fan del Giro la possibilità di godere di una serie di esperienze immersive non solo durante i 21 giorni della corsa ma per tutto l’anno.

🚀The Giro lands on Web3 this year. Discover our Metaverse and the Giro d'Italia digital collections with many special benefits. Enter Wond3rland https://t.co/qygmznj5Vc



🚀Il Giro quest’anno sbarca nel Web3. Scopri il nostro Metaverso e le collezioni digitali del Giro d’Italia… pic.twitter.com/oAkdvNE6nb — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2023

Le porte del Metagiro si apriranno in concomitanza con la partenza della competizione ciclistica.

Nuove aree tematiche e nuove funzioni verranno sbloccate nel corso del tempo trasformando il Metagiro in un vero e proprio metaverso in grado di offrire esperienze sempre più interattive e appassionanti. Sarà possibile creare avatar personalizzati, rivedere i momenti epici, entrare nella Hall of Fame dei campioni che hanno fatto la storia del Giro, effettuare acquisti, sfruttare gli elementi della gamification per acquisire benefit unici legati alla Corsa Rosa.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sport: "Il processo di trasformazione digitale del Giro d’Italia rappresenta una priorità per la nostra organizzazione e la Partnership con VVITA ne è la dimostrazione, assieme, potremo raggiungere nuove audience e nuovi target digitali, accrescendo ulteriormente la notorietà del Brand Giro d’Italia ed offrendo alla nostra fan base strumenti digitali innovativi come il Metagiro."

Achille Minerva e Marco Capria, fondatori di VVITA: “La rinnovata partnership con RCS Sport ci permette di portare il Giro d’Italia sempre di più nel futuro. L’utilizzo delle tecnologie Web3 rappresenta in questo senso un modo davvero straordinario per espandere i confini dell’esperienza reale, esaltando tutto il patrimonio di valori che hanno reso il Giro d’Italia un’eccellenza nel mondo."

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA