Il campione del mondo di rally Max Rendina nominato Presidente della nuova “Commissione Sportiva Regionale del Lazio”

di Emilio Orlando

Max Rendina, il campione mondiale di automobilismo, patron della competizione “Rally di Roma Capitale” ha ricevuto un nuovo prestigioso incarico nel mondo del motorsport. Educazione stradale per abbattere la mortalità tra i più giovani alla guida, ma anche la promozione dell'automobilismo tra i ragazzi e la valorizzazione dei territori della regione dal punto di vista degli sport automobilistici, tra le priorità dell' organo istituzionale neocostituito. La Presidente dell’“Automobile Club Roma” Giuseppina Fusco, di concerto con i “Presidenti degli Automobile Club del Lazio”, ha nominato Rendina quale nuovo Presidente della “Commissione Sportiva Regionale del Lazio”.

Si tratta di un organo nuovo, che testimonia la crescita della Regione Lazio dal punto di vista del motorsport. In questi anni, con il “Rally di Roma Capitale” a fare da capofila, gli eventi laziali legati allo sport dell’automobile sono diventati sempre più importanti e seguiti, hanno incentivato l’interesse promozionale del territorio ed hanno creato un indotto economico non indifferente. A questo si unisce anche l’aumento dei numeri dei licenziati sportivi di tutte le discipline, un aspetto molto importante anche in considerazione della crescente importanza nazionale che questo incremento comporta.

La nuova “Commissione Sportiva Regionale” del Lazio avrà il compito di collaborare e coordinare le attività delle singole “Commissioni Sportive” degli Automobile Club di Viterbo, Frosinone, Rieti, Latina e Roma per la promozione e la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo dell’automobilismo nel territorio. La “Commissione Regionale”, di cui faranno parte rappresentanti dei singoli “Automobile Club” provinciali, si interfaccerà inoltre con l’“Automobile Club d’Italia” e con “ACI Sport” tutte le volte in cui si presenterà la necessità di approfondimenti o per la crescita e l’evoluzione delle discipline così come per proporre iniziative singole o collegiali. «Sono onorato di essere stato scelto per ricoprire questo importante ruolo - ha commentato Max Rendina - si tratta di una responsabilità molto importante e sono felice di poter prestare l’esperienza maturata in tanti anni in questo settore per far crescere ulteriormente il movimento del motorsport laziale. Ringrazio la Presidente Fusco e il Comitato Regionale per avermi dato fiducia e sono sicuro che con tutte le Commissioni il dialogo sarà costruttivo e collaborativo fin da subito».



Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 16:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA