Parola del presidente federale Mignardi: "Siamo pronti a ripartire. Riporteremo l'Italia alle Olimpiadi"

"Vogliamo arrivare alle Olimpiadi e siamo sicuri di farcela, a piccoli passi e nonostante il Covid”. Così Sergio Mignardi, presidente della Federazione Italiana Hockey, parla del movimento dell’hockey prato, che è pronto a ripartire in autunno dopo lo stop dovuto alla pandemia.

“Abbiamo predisposto la ripresa delle gare da metà ottobre, con un protocollo che invieremo a breve agli organi competenti, che prevede partite senza pubblico e una disciplina molto rigida per quanto riguarda i giocatori, ma che ci consentirà quantomeno di ripartire con i campionati”, racconta il presidente.

Certo è che c’è tanta voglia di riprendere l’attività. Ma il lockdown è stato un colpo durissimo per le società e per tutto il movimento: “Ragazzi e ragazze non vedono l’ora di tornare a giocare – confessa Mignardi - così come le società, che devono valorizzare i propri giovani. Il problema ora è quello delle risorse, che per uno sport dilettantistico come il nostro crea certamente dei problemi non indifferenti. Al momento però almeno l’80% delle società è riuscita a tenere botta a questa situazione, abbiamo tolto tasse e quote di iscrizione facendo concentrare le società sull’aspetto puramente sportivo. Ma il problema persiste, perché ci sono società che hanno problemi, soprattutto per quanto riguarda le concessioni dei campi. Per questi infatti vengono sostenuti dei costi non indifferenti. E stiamo cercando di intervenire anche su questo fronte. La speranza è che non ci sia un altro lockdown o sarebbe davvero un danno ancor più grande”.

Un movimento, quello dell’hockey prato, che negli ultimi anni a Roma ha visto un aumento esponenziale: “Siamo cresciuti negli anni, dopo un periodo di crisi -ammette il numero uno della Federazione Italiana Hockey -. Sta crescendo soprattutto l’attività degli Under 12. Sono ormai diversi i poli di eccellenza, come il Tre Fontane, l’Acqua Acetosa ma non solo. Tutte le società hanno vivai molto frequentati. L’attività giovanile è in forte ripresa ma il Covid è stata una bastonata molto forte. Ma ci riprenderemo presto”.

E gli obiettivi sono davvero ambiziosi: “Puntiamo molto ai risultati internazionali, vogliamo essere tra le prime venti nazionali del mondo. E ce la faremo, perché la formazione dei ragazzi è mediamente tra i 12-15 anni mentre noi da anni lavoriamo su gruppi di ragazzi di 8-10 anni. Entro due cicli Olimpici saremo pronti per puntare ai Giochi. Ma puntiamo soprattutto al suo ruolo sociale, come momento di formazione dei ragazzi a tutti i livelli”.

Infine un appello al mondo dell’hockey prato: “A tutti dico di avere fiducia, di rimanere ottimisti. La Federazione è vicina alle società, ai ragazzi e alle famiglie. L’augurio è che i ragazzi e le famiglie conservino il piacere di fare sport, nonostante il Covid. Perché fare sport è fondamentale”. Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 12:51

