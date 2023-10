Tragedia nell'hockey, giocatore sgozzato durante una partita dalla lama di un pattino

Il ghiaccio si tinge di rosso dando vita a una vera e propria tragedia nel mondo dell'hockey. Il giocatore statunitense Adam Johnson è morto durante una partita a causa di uno scontro mortale: la lama del pattino di un suo avversario gli ha tagliato la gola in seguito a una collisione in aria. Il 29enne, originario del Minnesota, stava giocando per i Nottingham Panthers in una partita della Challenge Cup contro gli Sheffield Steelers alla Utilita Arena di Sheffield, in Inghilterra.

Hockey su ghiaccio, giocatore con la gola recisa da un pattino avversario: Adam Johnson morto a 29 anni, spettatori sotto choc

Le immagini choc

Le immagini mostrano il ragazzo mentre si accascia a terra e perde molto sangue, poi viene trasportato al di fuori del campo da gioco.

