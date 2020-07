Le pagelle del Gp d'Austria. Leclerc vale 8: arriva secondo con una Ferrari mediocre. McLaren 7,5, sono tornate

Le pagelle del Gp d'Austria che si è svolto oggi e che ha visto Leclerc arrivare sul podio, subito dietro Bottas.



LECLERC – voto 8 Regala ai tifosi della Ferrari, amareggiati per l’evidente mediocrità della vettura, un sussulto da elettroshock. Parte settimo, chiude secondo. Ringrazia Hamilton e si regala un podio inimmaginabile. INCANTATO.



MCLAREN – voto 7.5 Dopo anni di anonimato, la scuderia inglese è tornata a essere competitiva. Progressi che, se confermati durante la stagione, potrebbero rendere leggermente meno scontata la lotta tra team. Ma per la piazza d’onore. RISORTA.



BOTTAS – voto 7 Zitto, zitto pure stavolta porta a casa un successo prezioso e meritato. La sua unica sfortuna, che comunque gli è valsa un quadriennio di contratti con la Mercedes, è avere Hamilton il cannibale come compagno. PRAGMATICO.



SAINZ JR – voto 6.5 Oltre ai meriti della sua squadra, come già evidenziato, il futuro driver della Rossa dimostra di essere veloce e intelligente. Con le giuste accortezze e con un po’ di faccia tosta, si prenderà belle soddisfazioni. TIGNOSO.



HAMILTON – voto 6 Vincerà il titolo Mondiale, batterà i record di Michael Schumacher e dopo, forse, appenderà il volante al chiodo. Tuttavia, almeno stavolta, pur non meritando la penalizzazione, non è particolarmente convincente. APPANNATO.



VERSTAPPEN – voto 5.5 La sfortuna gli toglie la possibilità di conquistare il terzo successo personale sul circuito austriaco, ma fermarsi dopo appena 11 giri è piuttosto grave. Il Campionato è lungo, lui però deve crescere. Sul serio. BOCCIATO.



VETTEL – voto 5 Fa male, tanto male vederlo annaspare nelle retrovie. Non basta dire che il motore della SF1000 sia scadente, lui non deve commettere le solite sbavature che poi gli impiccano i gran premi. ARRUGGINITO.



FERRARI – voto 4 Il piccolo capolavoro di Leclerc non deve nascondere l’ennesima toppata del team di Maranello. Il COVID-19 c’è stato per tutti: presentarsi al Mondiale con una vettura così malridotta, è ingiusto e offensivo per milioni di tifosi. COMMOVENTE. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Luglio 2020, 18:21

