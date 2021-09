Golf, Open d’Italia: fino al 5 settembre a Roma l'antipasto della Ryder Cup 2023

Torna nella Capitale il grande golf. Fino al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio si disputerà lì dove nel 2023 andrà in scena il DS Automobiles 78° Open d’Italia, per quello che è un antipasto della Ryder Cup, che per la prima volta si disputerà in Italia nel 2023 proprio nel club romano.

Per l'occasione ci sarà un "cast" di assoluto livello. Torna infatti Francesco Molinari - dopo l’assenza del 2020 - che punterà al tris di successi nel torneo. Tra i big italiani ci sarà, tra gli altri, anche Guido Migliozzi (miglior italiano nella 77esima edizione dell’Open d’Italia vinta dall’inglese Ross McGowan) che, quest’anno, dopo i due successi del 2019 sul massimo circuito continentale (al Magical Kenya Open e al Belgian Knockout), ha trovato la consacrazione. Già tre volte runner up nel 2021 (Qatar Masters, British Masters e Made in HimmerLand), il vicentino ha chiuso al 4/o posto lo US Open (al debutto assoluto in un Major), classificandosi 13/o al Travelers Championship (PGA Tour). Giocheranno in casa i due romani Renato Paratore e Andrea Pavan. Ma con loro in campo ci saranno sicuramente pure Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Francesco Laporta, Lorenzo Gagli e Jacopo Vecchi Fossa.

Ma saranno tante anche le stelle del golf internazionale. A partire dall’inglese Tommy Fleetwood e dal tedesco Martin Kaymer, uno dei due ex numeri 1 del mondo oltre all’altro britannico Luke Donald. Presente anche uno dei giovani rampanti del golf mondiale, vincitore la scorsa settimana a Crans Montana, il danese Rasmus Højgaard.

Il torneo si giocherà sulla distanza di 72 buche (18 al giorno). Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. La competizione metterà in palio un montepremi complessivo di 3 milioni di euro e rappresenterà una tappa fondamentale per i giocatori del Vecchio Continente che puntano ad avere un posto in squadra per la Ryder Cup del Wisconsin (dal 24 al 26 settembre negli Stati Uniti).

Il PROGRAMMA DELL'OPEN D'ITALIA 2021

Tutte le quattro giornate dell’Open d'Italia al Marco Simone Golf & Conutry Club saranno trasmesse nelle loro fasi clou in diretta tv da Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e sulla piattaforma di Golf TV. Anche RaiSport seguirà il torneo, con sintesi serali dei primi tre giri e diretta della giornata conclusiva dalle 15:30.

Torna soprattutto il pubblico (assente nel 2020 in Lombardia, causa Covid) per il DS Automobiles 78° Open d’Italia e l’ingresso sarà gratuito. Una grande opportunità per ammirare da vicino le giocate dei campioni e le meraviglie del campo della Ryder Cup 2023.

Giovedì 2 settembre: diretta Sky Sport Arena dalle 13:30 (sintesi dalle 00:15 su RaiSport)

Venerdì 3 settembre: diretta Sky Sport Arena dalle 13:30 (sintesi dalle 00:15 su RaiSport)

Sabato 4 settembre: diretta Sky Sport Arena dalle 13:30 (sintesi dalle 00:15 su RaiSport)

Domenica 5 settembre: diretta Sky Sport Arena dalle 13:30, RaiSport dalle 15:30

