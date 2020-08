Il figlio di Tiger Woods vince un torneo in Florida a 11 anni

Il figlio di Tiger Woods un enfant prodige del golf, Charlie, a soli undici anni, ha vinto un torneo di golf in Florida sotto gli occhi di un papà orgoglioso. In alcune foto su social media il campione di golf si mostra anche mentre fa il porta mazze per il figlio trasportando la borsa tra un round e l'altro. «Sta iniziando a capire come giocare - ha detto Woods a proposito del figlio -. Mi pone le domande giuste». Woods ha fatto anche i complimenti a Charlie dicendo 'Avrei voluto avere la sua mossà. Woods ha due figli, Charlie e Sam di 13 anni, avuti dall'ex moglie Elin Nordegren, la coppia ha divorziato nel 2010. Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Agosto 2020, 18:15

