Maratona, Giulia Sommi campionessa italiana: il trionfo a Ravenna

Giulia Sommi trionfa a Ravenna e si laurea campionessa italiana di maratona. Domenica scorsa è stato il grande giorno della 35enne di Vigevano che corre in maglia Pro Patria Milano: la Sommi ha vinto con un crono di 2h41:19. L'atleta lombarda, che spesso si allena a Milano tra il campo XXV Aprile e il parco Sempione, capace di 2h35:05 nella scorsa stagione a Valencia in Spagna e allenata dal coach Giorgio Rondelli, trionfa con ampio margine nella 42 km in Emilia Romagna che metteva in palio il titolo tricolore. Una gioia meritata dopo la mezza delusione della recente maratona di Berlino.

Giulia Sommi campionessa italiana di maratona

Giulia Sommi ha attuato una tattica di gara perfetta, nonostante tratti con vento contrario molto fastidioso, e ha mantenuto fino alla fine un notevole margine sull’ultramaratoneta Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona) a un passo dal suo personale con 2h46:07, mentre nel campionato italiano di Ravenna si classifica terza Luz Nadine De La Cruz Aguirre (Gs Il Fiorino) a un soffio dal proprio limite in 2h50:41 subito davanti a Stefania Pulici, della Brontolo Bike che chiude quarta in 2h51:24.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA