Giro, Gaviria di nuovo positivo: a marzo era stato ricoverato per Covid. Stavolta è asintomatico

Il nome del corridore della UAE Emirates contagiato dal coronavirus dopo gli ultimi test effettuati al Giro d'Italia è una sorpresa: si tratta infatti di Fernando Gaviria, 26enne colombiano, che già lo scorso marzo era risultato positivo al Covid-19, era stato ricoverato per quasi un mese e si era perfettamente ristabilito. Stavolta invece Gaviria è asintomatico e in isolamento, in buona salute.

La Uae Emirates ha fatto sapere che «tutti gli altri ciclisti e membri dello staff del team hanno ricevuto un esito negativo» e proseguiranno oggi la corsa. Lo staff sanitario della squadra «sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento». Dopo aver ricevuto il responso del test, Gaviria è stato immediatamente posto in isolamento: è in buona salute e «completamente asintomatico».

