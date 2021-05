Giro d'Italia 2021, la terza tappa va a Van der Hoorn: 2° Cimolai, 3° Sagan

Va a Taco Van der Hoorn la terza tappa del Giro d'Italia, che arriva dopo una lunga fuga in solitaria, lungo i 190 chilometri da Biella a Canale (Cuneo). L'olandese del team Wanty-Gobert si è imposto con 4" di vantaggio sull'azzurro Davide Cimolai - di Israel Start Up - che regola il gruppo. Filippo Ganna (Ineos) mantiene comunque la maglia rosa di leader con 13" di vantaggio su Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Van der Hoorn ha preceduto sul traguardo Davide Cimolai, terzo lo slovacco Peter Sagan, quarto con lo stesso tempo Elia Viviani; il neozelandese Patrick Bevin, quinto con lo stesso tempo. Domani si corre la quarta frazione, la Piacenza-Sestola, di 187 km.

😱 When your legs are burning but you can't give up!



😱 Quando le gambe bruciano ma tu non ti puoi arrendere!



Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/qncXUzGoL5