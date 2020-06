Giovane promessa dell'arrampicata sportiva muore a 16 anni, scivolata sul sentiero che porta alla falesia

Sfiora la tragedia tentando uno spettacolare tuffo dalla scogliera

dopo la morte della giovanissimaLa climber francese è morta aère, durante un’uscita tra amici. La ragazza sarebbe scivolata per circa 150 metri mentre percorreva un sentiero per arrivare alle falesie dove scalare, quindi non si sarebbe trattato di un incidente in parete.Nel 2019 Luce aveva conquistato il titolo di campionessa mondiale boulder nella categoria Youth A. Avrebbe compiuto 17 anni il prossimo novembre ed era una vera promessa dell'arrampicata sportiva. La ragazza si trovava in compagnia di altri 7-8 amici quando è scivolata sulla falesia di Luisset, situata al limite dei comuni di Crolles e Saint-Pancrasse nell'Isère, in un percorso esposto e dotato in alcuni tratti di cavi di protezione.Luce aveva bruciato le tappe nel suo sport, dopo essersi appassionata all'arrampicata da piccolissima Al Climbing Stadium di Arco aveva conquistato la scena. Tutto il mondo del climbing è scioccato dalla terribile perdita. Ora le autorità francesi hanno annunciato che avvieranno un'indagine per far chiarezza sulla dinamica dell'incidente.