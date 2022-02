Ginnastica ritmica, parte la serie A: ecco dove e quando vederla

La ginnastica ritmica scalda i motori. Parte sabato 19 febbraio la Serie A di ginnastica ritmica con la prima giornata. Un evento in onda in diretta streaming esclusiva sul sito www.La7.it. La prova di serie A2 è in programma alle ore 15, quella di A1 alle 18.30.

Il commento tecnico delle gare sarà affidato a Marta Pagnini, bronzo olimpico a Londra, capitana della squadra ai Giochi di Rio de Janeiro. Tra le atlete in competizione le due individualiste italiane di Tokyo 2020, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, e l’astro nascente nonché bronzo iridato al cerchio, Sofia Raffaeli.

Un evento unico, che La7 seguirà per tutta la stagione, con l’intera regular season che potrà essere seguita - sempre in diretta streaming web - anche nei successivi appuntamenti del Pala Florio di Bari (domenica 6 marzo) e del Pala Vesuvio di Napoli (sabato 26 marzo), mentre la Final Six di Torino, evento conclusivo del Campionato per l’assegnazione dello scudetto, andrà in onda in TV, su La7, nel week end del primo maggio.

Alla Serie A1 prenderanno parte 12 società: le prime sei classificate accederanno alla Final Six, le ultime tre retrocederanno in A2. La graduatoria verrà determinata sommando i due migliori punteggi ottenuti nelle tre prove. Fabriano andrà a caccia del sesto titolo consecutivo, contando sul duo stellare composto da Milena Baldassari e Sofia Raffaeli.

Alexandra Agiurgiuculese, altra campionessa azzurra, guiderà l’Asu di Udine, seconda nel 2021. La rassegna sarà impreziosita dalla presenza di diverse ginnaste straniere di assoluto livello: le bielorusse Alina Harnasko (bronzo olimpico individuale a Tokyo) e Anastasiia Salos, in forza rispettivamente a Iris Giovinazzo e San Giorgio Desio, la slovena Ekaterina Vedeneeva (Moderna Legnano), l’ungherese Fanni Pigniczki (Forza e Coraggio) e le russe Daria Trubnikova (Polisportiva Varese) e Darija Sergaeva (Motto Viareggio). Nel Campionato di A2, le prime due classifica otterranno la promozione diretta in A1, mentre le ultime tre retrocederanno in B.

Grazie al rinnovato accordo con la Federazione Ginnastica Italia, su La7d, invece, saranno trasmesse invece le quattro World Cup 2022 – Atene (20 marzo), Sofia (10 aprile), Tashkent (17 aprile) e Baku (24 aprile), non prima però di aver assegnato i titoli nazionali assoluti al Palaghiaccio di Folgaria, l’ultimo fine settimana di maggio, in una due giorni sempre rigorosamente live sul La7.it.

