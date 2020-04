Andrea Giani, i primi 50 anni da fuoriclasse

Avrebbe potuto diventare un campione di canottaggio seguendo le orme del padre Dario. Ha invece scoperto la pallavolo, grazie alla quale ha vestito 474 volte la maglia azzurra, record di sempre al maschile per tutto il nostro sport. Con l'Italia ha ottenuto 31 podi (con 19 ori) nelle principali manifestazioni internazionali, più 22 titoli con i club tra Parma e Modena. Era il bimbo della “generazione di fenomeni” che con Julio Velasco portò il nostro volley in cima al mondo. Andrea Giani compie 50 anni. Un traguardo da trascorrere in quarantena. Senza la possibilità, a causa del Coronavirus, di battersi sulla panchina di Modena (ruolo cui affianca quello di ct della Germania) per conquistare il primo scudetto da allenatore. Ma la chiacchierata con “Giangio” non ha toccato solo temi strettamente pallavolistici.



Sarebbe stato un compleanno in piena serie di semifinale play-off. E invece?



E invece c'è questo virus che reca danni a tutto e a tutti. Non poter disputare i play-off mi manca dentro, dopo un anno di lavoro per prepararli. Poi sarebbe stato un sogno giocarli per me proprio a Modena, dove l'atmosfera dei tifosi al palazzetto è straordinaria. Speriamo sia una situazione che non si ripeta più. Per non fare come coloro che furono costretti a vivere ai tempi più guerre. Qui non ci sono le pallottole, ma sentiamo di 500 morti tutti i giorni, siamo ancora chiusi e c'è paura.



La Federvolley ha annunciato la chiusura di tutti i campionati, con conseguenti polemiche con le Leghe di A maschile e femminile. Cosa ne pensa?



Penso si dovesse spingere di più per provare a terminare, dopo la fine dell'emergenza, almeno la regular season, per giungere ad una classifica veritiera, anche per la partecipazione alle coppe e per le retrocessioni. Non so poi se ci sarebbe stato spazio anche per i play-off, ma le 26 giornate per me andavano concluse. Scudetto eccezionalmente dopo la regular season? Ma certo. Probabilmente lo avrebbe conquistato Civitanova, con merito. Ma questo non andava magari a genio ad altri.



È stata lanciata l'idea di play-off ad agosto, anche se non ufficiali.



Non so con quali roster, se con o senza stranieri, ma si potrebbe fare, per riprendere a parlare di pallavolo, per tornare ad allenarsi e a giocare, sfruttando il periodo non più occupato dalle Nazionali. Non chiamiamoli però play-off.



Federica Pellegrini, un altro simbolo dello sport italiano come lei, settimana scorsa ha ricordato che non si dovrebbe parlare solo della ripartenza del calcio.



Bisogna dividere gli scenari. Lo sport di base per un Paese è una questione sociale e sarebbe un disastro se davvero, come si sente, l'80% degli impianti sportivi fosse costretto a chiudere. Bisogna far sopravvivere le società amatoriali, per questo prima si riparte meglio è. Poi c'è lo sport di alto livello, che ha un'altra valenza. Organizza eventi, come se fosse uno spettacolo. Molta gente fa sacrifici sapendo di poter andare a trascorrere serate al cinema o a vedere una grande partita o una manifestazione sportiva importante. Diverso ancora è il discorso del calcio, che sposta volumi d'affari e riguarda il lavoro di tante persone a livelli ben diversi da quelli di altri sport come il basket o il volley. Se si parla oggi di economia, di grandi aziende che devono ripartire, il calcio è da equiparare a questi settori.



Questione porte chiuse. La pallavolo in particolare perderebbe molto delle sue atmosfere gioiose.



È vero, noi produciamo uno spettacolo e lo facciamo essenzialmente per chi ci viene a vedere. Però c'è un discorso di priorità. Tra le informazioni che ci arrivano c'è anche quella che non si sa se le scuole, che sono una priorità, riapriranno a settembre. Fosse vero, sarebbe impensabile riaprire gli impianti sportivi. In altri Paesi, in Germania e nel Nord Europa, le scuole hanno riaperto o si apprestano a farlo nelle prossime settimane, pur con precauzioni. In Italia possiamo anche terminare così l'anno, ma spero che a settembre le scuole possano riaprire in sicurezza e che a seguire possa avvenire la stessa cosa con altri luoghi di aggregazione e con i palazzetti. Magari non “pienamente”, con limitazioni, ma che riaprano. Non voglio pensarla diversamente. Mi auguro che sapremo sfruttare tutto quello che ci sta capitando per essere pronti.



Venendo alla sua straordinaria carriera, quale è stata la partita più bella e quella che ricorda con più amarezza? Su quella più amara, temo di avere un sospetto...



Infatti. Resta la finale dei Giochi di Atlanta 1996 (persa 3-2, 17-15 al quinto set, contro l'Olanda. Nella storia dell'Italia maschile del volley manca solo l'oro olimpico, ndr). Trovare la partita più bella è più difficile. Potrei raccontare la prima finale scudetto con Parma e il primo Mondiale vinto con gli azzurri, sempre nel 1990. Invece dico la finale del nostro terzo Mondiale consecutivo, nel 1998 (3-0 in Giappone sulla Jugoslavia. In panchina c'era il brasiliano Bebeto, scomparso nel 2018, ndr). Perché certe sensazioni, certi sacrifici fatti, certe difficoltà superate, vengono apprezzate meglio con la maturità.



Lei ha avuto tanti “maestri”, da Gian Paolo Montali a Julio Velasco, poi distintisi non solo nella pallavolo e nello sport. Cosa le è rimasto?



Ho conosciuto Montali nel 1985 a 15 anni, con lui ho fatto un percorso durato circa un ventennio. Con Velasco il confronto continua ancora adesso. Quello che Julio mi ha soprattutto insegnato, è la capacità di analizzare le situazioni. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 07:00

