L'Ussi ha un nuovo presidente: è il salernitano Gianfranco Coppola

Gianfranco Coppola, salernitano, 59 anni, caporedattore e numero 2 della redazione campana della Rai, è il nuovo presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Con 50 voti ha battuto Franco Morabito che ha ottenuto invece 34 preferenze. Coppola, vicepresidente uscente, subentra a Luigi Ferrajolo. Per il giornalista campano, inviato in carriera de il Mattino, dell'Informazione e del Roma, già conduttore del Tg3 Campania e Stella d'argento del Coni, si tratta di un giusto riconoscimento nell'Ussi, l'Associazione dei giornalisti sportivi italiani, benemerita del Coni, che lo vede in prima linea da tempo, con passione e abnegazione. Gianfranco Coppola, che in carriera ha seguito svariate edizioni di Olimpiadi e Mondiali di calcio, è stato anche consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; è attualmente membro del Comitato Esecutivo di Aips Europa, la sezione continentale dell’Associazione mondiale dei giornalisti sportivi.

"Il giornalismo è per me come una vocazione, nel senso che non ho mai pensato a un lavoro diverso" ripete da sempre Gianfranco Coppola, al quale vanno gli auguri di buon lavoro per il nuovo prestigioso incarico di presidente dell'Ussi nazionale. (m.l.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA