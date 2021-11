Giampiero Galeazzi, l'addio di Marco Mazzocchi: «Il Fuoriclasse assoluto»

Giampiero Galeazzi ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tanti. È stata la voce storica che è riuscita a rendere indelebili tante imprese sportive. È riuscito ad emozionare milioni di italiani, ma per molti è stato un vero e proprio maestro. Proprio come per Marco Mazzocchi, giornalista Rai che ha seguito le orme di Giampiero Galeazzi e che ha voluto salutare con tweet davvero commovente.

Leggi anche > Giampiero Galeazzi, il saluto sui social del mondo dello sport (e non solo)

Quando pensi di essere bravo, poi ricordi che prima di te quel microfono lo ha tenuto #Galeazzi, che questa professione l'ha letteralmente inventata.

L'uomo che ha reso indimenticabili imprese sportive per come ha saputo raccontarle.

Il Fuoriclasse Assoluto.

Ciao Giampiero pic.twitter.com/749uWrfrBv — Marco Mazzocchi (@officialmaz) November 12, 2021

Il suo tweet è diventato in breve tempo virale per la forza espressiva con la quale è riuscito a raccontare un pezzo di storia del giornalismo sportivo. E proprio usando una metafora sportiva potremmo dire che il 'bisteccone' ha passato il testimone ha Mazzocchi, pronto a prendere in eredità una staffetta condotta da primatista proprio dal suo maestro.

«Quando pensi di essere bravo, poi ricordi che prima di te quel microfono lo ha tenuto #Galeazzi, che questa professione l'ha letteralmente inventata. L'uomo che ha reso indimenticabili imprese sportive per come ha saputo raccontarle. Il Fuoriclasse Assoluto. Ciao Giampiero»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA