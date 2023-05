Ganna positivo al Covid: è costretto a ritirarsi dal Giro d'Italia. «Sintomi lievi»

di Redazione web

Filippo Ganna è positivo al Covid ed è costretto a lasciare il Giro d'Italia che disputa oggi l'ottava tappa da Terni a Fossombrone. Lo riferisce il sito della Gazzetta dello Sport. La Corsa Rosa perde così uno dei protagonisti più attesi.

Guida l'auto senza patente da decenni: donna di 68 anni fermata e multata di 6mila euro

Per Ganna “sintomi lievi”

Il 26enne ciclista piemontese dell'Ineos-Grenadiers mostrava sintomi non troppo forti, simili all’influenza, a quanto ha fatto sapere la squadra stessa. È la prima volta che Ganna si ritira dal Giro d’Italia, dopo le due partecipazioni portate a termine nel 2020 e nel 2021 con 6 successi di tappa e 5 giorni in maglia rosa.

Non è il primo caso al Giro di quest'anno

Quello di Ganna non è il primo caso di positività al Covid in questa edizione. Venerdì, prima della partenza per Campo Imperatore, anche Nicola Conci dell'Alpecin e Giovanni Aleotti della Bora Hansgrohe avevano infatti dato forfait per lo stesso motivo. In precedenza, invece, sempre a causa del virus si era dovuto fermare il francese Clement Russo dell'Arkea-Samsic.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA