Ganna: il record dell'ora e i segreti del casco super tecnologico

Le prove a cronometro nel ciclismo, si sa, sono un concentrato di forza e tecnologia, e quella andata in scena nel velodromo di Grenchen in Svizzera, non ha disatteso le aspettative. La forza ce l’ha messa Filippo Ganna che, con una prova magistrale è riuscito a battere il precedente record dell’ora firmando a 56,792 chilometri il nuovo limite, mentre la tecnologia è quanto le aziende fornitrici del team INEOS Grenadiers hanno messo a disposizione dell’atleta e del suo gruppo di lavoro.

Tra queste si conferma KASK che per l’occasione ha fornito a Ganna il casco aero Bambino Pro Evo (che per l’occasione l’atleta ha personalizzato con una grafica ad hoc) e la nuova visiera Aero Pro, capace di ridurre ancor di più, rispetto alle precedenti versioni, la resistenza aerodinamica.

Il casco Bambino Pro Evo si distingue per un design innovativo a coda lunga, sei fori di aerazione nella parte frontale che offrono freschezza e comodità, oltre a un’imbottitura dello spessore di 5 millimetri che consente una dissipazione molto rapida dell'umidità, ideale per le gare più intense. Lo sviluppo della nuova visiera Aero Pro è partito da studi approfonditi di fluidodinamica computazionale, che hanno visto i tecnici KASK realizzare numerosi test in galleria del vento in collaborazione con il team INEOS Grenadiers per poi consegnare il prodotto allo staff per le successive prove sul campo. La complessità del progetto di questa nuova visiera si è avuta nella combinazione del materiale impiegato, il policarbonato, che ha permesso l’adozione della forma desiderata dai tecnici, senza per questo inficiare la sua classe ottica.

«Nelle prove contro il tempo abbiamo un solo obiettivo: ridurre la resistenza all’aria degli atleti mentre pedalano – spiega Luca Viano, Product Director di KASK – e nel caso della nuova visiera AeroPro il processo di sviluppo è iniziato nello scorso gennaio: dopo sei mesi di lavoro siamo stati in grado di offrire un prodotto che sentiamo possa essere un grande alleato per tutti gli atleti».

Sin dalla sua creazione nel 2010, il Team INEOS Grenadiers lavora sui cosiddetti ‘marginal gains’ ovvero quei miglioramenti impercettibili che possono fare la differenza, e KASK, in questo processo di continuo miglioramento, ha dimostrato anche in occasione del Record dell’Ora di Filippo Ganna di essere un partner solido e di sicuro affidamento.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 20:12

