Le freccette hanno il nuovo re: è Peter Wright. Ecco quanto ha guadagnato vincendo il Mondiale

Il look è decisamente stravagante, a cominciare dai capelli per finire ai pantoloni, Ma è un look da campione del Mondo.: lo scozzese - 50 anni a marzo - ha conquistato il titolo per la prima volta in carriera davanti al rovente (e decisamente alticcio, visto che la birra scorreva a fiumi) pubblico dell’Alexandra Palace di Londra sconfiggendo l’olandese Michael van Gerwen per 7-3 in una finale, a detta degli appassionati, davvero molto avvincente.nell’atto conclusivo del 2014 e si è portato a casa un signor montepremi: ben 500mila sterline che sono quasi 587mila euro, cifra impensabile dai profani per uno sport molto praticato nel mondo britannico e nord europeo ma quasi ignorato nell'area mediterranea, dove è "solo" considerato una passatempo da pub. Si tratta di una cifra di lusso a dimostrazione di quanto questo sport riesca a generare un volume d’affari importante.