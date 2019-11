20 euro per iscriversi al torneo di padel e sfidare Francesco Totti: il Totti Sporting Club in via Luigi Pernier 92 a Roma, per il prossimo 23 e 24 novembre, organizza il torneo 'Capitan padel'. In omaggio nell'iscrizione maglia, buffet e anche una Red Bull. Da anni l'ex capitano e poi dirigente giallorosso è un appassionato di padel, uno degli sport emergenti di questi ultimi anni anche in Italia. Venerd√¨ 1 Novembre 2019, 16:36

