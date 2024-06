Atletica, Europei di Roma: Francesco Fortunato è bronzo nella 20 km di marcia. Quinta medaglia per l'Italia

di Sergio Arcobelli

Mancava soltanto un bronzo, dopo i due ori e due argenti della prima giornata degli Europei di atletica. A conquistarlo è Francesco Fortunato, terzo nella 20 km di marcia. Il 29enne pugliese di Andria taglia il traguardo sulla pista dello Stadio Olimpico in 1’19”54 (primato stagionale) alle spalle dello svedese Perseus Kallstrom, oro in 1’19”13, e allo spagnolo McGrath, argento in 1’19”31. Per Fortunato la gioia del giro d’onore con il tricolore in mano. Settima piazza per il secondo azzurro, il mantovano Riccardo Orsoni, in 1’21”08, mentre si è ritirato Gianluca Picchiottino.

Già campione del mondo quest’anno nella staffetta mista di marcia ad Antalya, arriva un altro grande risultato per Fortunato in vista di Parigi, dove gareggerà in quanto ha già ottenuto il tempo di qualificazione per i Giochi Olimpici.

