Fondazione Heal, la seconda edizione di HEALiade/Ride4Hope: il ciclotour solidale per la ricerca dei tumori cerebrali in età pediatrica

Si terrà sabato 25 settembre nel territorio che comprende Maccarese, Palidoro e Passoscuro (Roma) la terza tappa della seconda edizione dell’HEALiade/Ride4Hope, il ciclotour solidale per la ricerca sui tumori cerebrali in età pediatrica. L'evento è organizzato dalla Fondazione Heal, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Fiumicino e Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori.

Una giornata dedicata alla sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica, tramite la campagna #donaunkmallaricerca ospitata sul sito della Fondazione Heal al link www.progettoheal.com, e di promozione della mobilità sostenibile.

Fondazione Heal finanzia progetti di ricerca a supporto del lavoro di medici e ricercatori impegnati nella lotta contro i tumori cerebrali in età pediatrica e questa nuova iniziativa di solidarietà nasce con l’obiettivo di sostenere e promuovere le attività della Fondazione realizzate, in particolare, a sostegno ed in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e con la Fondazione Bambino Gesù Onlus. Saranno infatti coinvolti, ricercatori, medici e specialisti nel campo nella neuro-oncologia pediatrica, operanti proprio presso l’ospedale avente sede nel Comune di Fiumicino.

Sarà inoltre l’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importante tema della mobilità sostenibile come modello ideale nel mondo dei trasporti per ridurre gli impatti ambientali, sociali ed economici legati agli spostamenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 14:13

