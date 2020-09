Il ritorno di Fabio Fognini, oggi in diretta tv da Kitzbuhel su Supertennis

Rientro alle competizioni per Fabio Fognini, per anni numero 1 d’Italia, che torna in campo dopo l’operazione ad entrambe le caviglie a cui si è sottoposto durante il lockdown dei mesi scorsi. Lo avevamo lasciato prima della pandemia a ridosso dei top 10 del mondo, ora il 33enne di Arma di Taggia, è ancora lì, n.12 ATP e prima testa di serie dello storico torneo austriaco. Debutta direttamente al secondo turno, gli ottavi, nel pomeriggio, dopo le 12, sul campo centrale, contro l’elvetico Marc-Andrea Huesler, n.303 del ranking, promosso dalle qualificazioni, che a sorpresa ha superato al tie-break del set decisivo il finlandese Emil Ruusuvuori, n.92 ATP, al primo turno, in tabellone con una wild card. Seguiremo in diretta il ritorno alle gare di Fabio Fognini su Supertennis TV (sia piattaforma Sky, sia digitale terrestre), la tv del tennis, nel pomeriggio (anche in streaming). Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Settembre 2020, 14:07

