Il talento romano Leonardo Fioravanti in gara alla World League alle Hawaii

Inizia la grande avventura del talento romano Leonardo Fioravanti nel Championship Tour della World Surf League. Il via sarà dalle Hawaii, da Pipeline, uno degli spot più famosi al mondo per la pratica del surf, situato sull’isola di Oahu. Il Billabong Pipe Masters in programma da domani giunge alla 50a edizione. Una gara leggendaria che ha incoronato campioni del mondo come Andy Irons, Kelly Slater e il detentore della WSL, Italo Ferreira. Negli ultimi 10 anni la vittoria di questa tappa è risultata spesso cruciale per la vittoria del titolo finale.

Una delle rivalità più avvincenti di questo inizio di stagione riguarderà proprio Leonardo Fioravanti. Prima del via del Billabong Pipe Masters, il surfer azzurro se la vedrà con Mikey Wright per la conquista dell’ultima wild card disponibile per l’accesso al circuito della WSL 2021. Teatro della gara sarà appunto Pipeline che, ironia della sorte, ha segnato entrambi in passato con due terribili infortuni alla schiena: nel 2015 per Leonardo e nel 2018 per Wright. “La mia preparazione è stata incredibile - ha dichiarato Fioravanti, primo e unico italiano a partecipare al circuito della World Surf League -. Ho lavorato tanto su me stesso sia a livello fisico che mentale, sfruttando al meglio questi mesi difficili per tutti”.

Il talento romano si trova già alle Hawaii da qualche settimana e si è allenato alla grande per arrivare in gran forma all’appuntamento mondiale.

“Penso che i favoriti siano Gabriel Medina, John John Florence e il campione in carica Italo Ferreira - ha aggiunto Fioravanti parlando dei suoi rivali - Quando entri in acqua a Pipeline con quelle onde enormi non conta però chi è il tuo avversario. Devi mettercela tutta nei 30 minuti a disposizione e scegliere le onde giuste. Puoi perdere e vincere contro chiunque”.

