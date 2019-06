Finale Nazionale Padel MSP, vince il Pink Padel di Roma. Ora si vola in Europa

Domenica 16 Giugno 2019, 18:05

E’ ilQuesta mattina sui campi dell’ I-Padel di Ravenna si sono svolte le finali e il club romano si è imposto dopo una gara combattutissima sul Tennis Club Riccione per 4 a 0. Premiati come migliori giocatori Nazionali amatoriali MSP - British School, Alessandro Caso (maschile) e Daniela Piangiarelli (femminile).«In quattro anni questa manifestazione è cresciuta tantissimo – ha detto Claudio Filippo Briganti, Responsabile Nazionale Padel MSP Italia – e sono molto orgoglioso soprattutto perché è il settore femminile quello che ha avuto una vera impennata. E non è un caso se in finale è arrivata Francesca Lepri, una ragazza di 15 anni del TC Riccione, che ha messo in difficoltà le più esperte giocatrici romane».Da questa edizioneDopo la battuta di inizio ieri mattina della manifestazione da parte del Sindaco di Ravenna (Città Europea dello Sport ACES nel 2016) Michele De Pascale, l’Assessore allo Sport di Ravenna Roberto Fagnani, ha concluso il campionato Nazionale ed ha dichiarato «siamo onorati di aver ospitato le finali Nazionali amatoriali di Padel nel nostro Comune da sempre attento a tutte le discipline sportive».