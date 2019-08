Felice Gimondi, domattina i funerali. La moglie: «Mi ha detto: ti do un bacio e tra un'ora ti rivedo»

Felice Gimondi , è stata aperta questa mattina alle 7 la camera ardente dell'ex campione di ciclismo morto ai Giardini Naxos: il feretro con la salma di Gimondi è arrivato a Paladina, alle porte di



Morto Felice Gimondi, colpito da un malore in acqua ai Giardini Naxos



I sono attese circa duemila persone. , è stata aperta questa mattina alle 7 ladell'ex campione di ciclismo morto ai Giardini Naxos: il feretro con la salma diè arrivato a Paladina, alle porte di Bergamo , casa sua. La camera ardente, allestita nella chiesetta adiacente alla chiesa parrocchiale, è stata aperta alle sette e chiuderà, su disposizione della famiglia, alle 20. funerali verranno celebrati domattina alle 11 dal parroco di Paladina, don Vittorio Rossi, e da monsignor Mansueto Callioni, parroco di Almè e guida spirituale della famiglia Gimondi. I funerali saranno trasmessi in diretta su RaiSport a partire dalle ore 10,40. Tre paesi hanno proclamato il lutto cittadino con bandiere a mezz'asta: Sedrina, Almè e Paladina. La piazza antistante alla chiesa sarà chiusa dalle 8 di domani:

LA MOGLIE E LE ULTIME PAROLE «Un uomo meraviglioso, un marito che tutte le donne vorrebbero accanto... Non so immaginare una vita senza di lui...Ieri è uscito fuori dalla camera e mi ha detto: 'ti do un bacio e mi dispiace vado via un'ora e tra un'ora ti rivedo'». Sono le ultime parole di Felice Gimondi raccontate dalla moglie Tiziana Bersano ai microfoni del Tg2, dopo la morte dell'ex campione. Con la voce rotta dal pianto, la signora Gimondi ha ricordato così il marito scomparso, dopo il dramma di pochi giorni fa.

Lunedì 19 Agosto 2019, 12:54

